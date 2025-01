Tensões com as tarifas enfraquecem dólar com o acordo com a Colômbia 🖋️📌

Os dois temas mais quentes relacionados com a presidência de Donald Trump - a imigração e as tarifas - fundiram-se este fim de semana, no meio de tensões entre os EUA e a Colômbia. Gustavo Petro, o Presidente da Colômbia, recusou-se a aceitar aviões militares americanos que transportam migrantes, afirmando que “os EUA não podem tratar os imigrantes colombianos como criminosos”. Em resposta, Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre os produtos colombianos e aumentá-la para 50% dentro de uma semana.

Esta decisão decorreu de um acordo prévio das autoridades colombianas para o transporte de imigrantes. Os direitos aduaneiros seriam aplicados através de uma lei especial - a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional, que permite ao Presidente impor taxas e sanções extraordinárias a países estrangeiros em caso de circunstâncias económicas excepcionais. De notar que esta lei nunca tinha sido utilizada para impor direitos aduaneiros.

Em última análise, os Estados Unidos e a Colômbia chegaram a um acordo sobre a deportação de imigrantes ilegais. A Colômbia concordou com a “aceitação ilimitada” de todos os deportados, incluindo os que se encontravam em voos militares dos EUA, o que levou os EUA a adiar a aplicação das tarifas de 25%. O acordo ajudou a evitar perturbações económicas significativas para a Colômbia, cujo maior parceiro comercial são os EUA.

USDIDX Volta a cair

No início do dia, o dólar registou ganhos moderados, potencialmente apoiados pela possibilidade da administração dos E.U. usar tarifas pela primeira vez. O índice USDIDX subiu tanto quanto 0,25%, atingindo 107,600 pontos. No entanto, surgiram notícias de que o governo colombiano havia concordado com todas as exigências de Trump em relação à deportação de imigrantes ilegais sob a ameaça de tarifas de 25%. Esta informação pode ter servido como um catalisador para apagar os ganhos do dólar e desencadear um retorno às quedas.

Trump também demonstrou a sua capacidade de utilizar eficazmente a ameaça de tarifas sem as implementar efetivamente. No momento da publicação, o índice USDIDX continuou a cair, caindo 0,30% para 106,950 pontos. A fraqueza do dólar também pode ser influenciada por uma forte venda nos futuros do mercado de ações dos EUA e pelo aumento do interesse no mercado chinês após as recentes conquistas da startup DeepSeek.

Fonte: xStation 5