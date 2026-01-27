Tentativa de recuperação do gás natural 📈 Foco no clima da costa leste dos EUA

Os futuros de gás natural Henry Hub dos EUA (NATGAS) estão gradualmente a subir novamente após a renovação dos contratos e uma correção da alta da semana passada, após o aumento de segunda-feira e a subsequente retração das máximas de três anos. O salto anterior foi impulsionado pela tempestade de inverno Fern e pelo congelamento generalizado da produção nas principais bacias. A alta foi impulsionada inicialmente pela demanda. O consumo residencial e comercial subiu para cerca de 69 Bcf na segunda-feira , um pico sazonal típico de ondas de frio intenso. A demanda do setor elétrico também disparou. O consumo de gás para geração de eletricidade é estimado em cerca de 50 Bcf , um nível comparável aos dias mais quentes do verão passado, mas em um cenário de inverno.

, um pico sazonal típico de ondas de frio intenso. A demanda do setor elétrico também disparou. O consumo de gás para geração de eletricidade é estimado em cerca de , um nível comparável aos dias mais quentes do verão passado, mas em um cenário de inverno. No curto prazo, a questão principal é quanto tempo durará este choque de procura. As previsões sugerem que a procura permanecerá excepcionalmente elevada até que as temperaturas comecem a moderar no início da próxima semana, o que continua a manter o mercado físico muito restrito.

Na curva de futuros, o mês mais próximo está a comportar-se como um contrato a expirar normalmente se comporta. Por exemplo, o contrato Nymex de fevereiro caiu cerca de 3% antes do vencimento na quarta-feira, enquanto a atenção do mercado se volta para os próximos meses de entrega.

antes do vencimento na quarta-feira, enquanto a atenção do mercado se volta para os próximos meses de entrega. O contrato de março caiu cerca de 3,5% para a área de US$ 3,84 , destacando a grande diferença entre a escassez imediata de oferta e as expectativas de uma normalização relativamente rápida. Este é um exemplo clássico de backwardation impulsionado por tempestades.

para a área de , destacando a grande diferença entre a escassez imediata de oferta e as expectativas de uma normalização relativamente rápida. Este é um exemplo clássico de backwardation impulsionado por tempestades. O segundo pilar da história é a interrupção do abastecimento. Interrupções na produção ocorreram em várias regiões dos EUA, inicialmente estimadas em cerca de 2 Bcf por dia , depois aumentando abruptamente para até 12 Bcf por dia , com o Permiano e a costa do Golfo em geral sendo os mais afetados.

, depois aumentando abruptamente para até , com o Permiano e a costa do Golfo em geral sendo os mais afetados. O principal debate do mercado agora não é se a tempestade foi importante, mas com que rapidez a produção voltará ao normal. O cenário predominante é de escassez contínua até o meio da semana, seguida por uma recuperação notável da oferta no fim de semana. A retração não significa que o mercado tenha se acalmado totalmente. Os investidores estão a começar a precificar um pico na onda de frio e a subsequente recuperação da produção. Até que as temperaturas e a produção se normalizem de fato, a volatilidade elevada continua sendo o cenário base. NATGAS (M15 timeframe) Fonte: xStation5

As previsões meteorológicas para os EUA indicam que as temperaturas frias podem persistir ao longo da costa leste no início de fevereiro.

Fonte: NOAA, CPC

