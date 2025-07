Tesla cai 6% devido às ambições políticas de Musk 📣

As ações da Tesla caíram mais de 6% hoje, após o anúncio do CEO Elon Musk da fundação de um novo partido político denominado “America Party”. Além disso, a confiança dos investidores foi enfraquecida por um lançamento pouco satisfatório de robotáxis com caraterísticas de condução totalmente autónoma (FSD) e dados de vendas mais baixos. A proposta de eliminação do crédito fiscal de 7.500 dólares para veículos eléctricos no novo plano fiscal dos republicanos poderá enfraquecer a procura de veículos eléctricos nos EUA.

Estão a surgir preocupações crescentes sobre a dependência da Tesla dos programas de subsídios.

O anúncio de Musk sobre a fundação do "America Party", que suscitou fortes críticas por parte do seu antigo aliado Donald Trump, provocou novas tensões. O novo partido de Musk Elon Musk anunciou o lançamento do America Party - uma nova iniciativa política destinada a desafiar o domínio do chamado "Uniparty", referindo-se à aliança entre os partidos Democrata e Republicano. Isto marca uma clara rutura com o seu anterior alinhamento com Donald Trump. O anúncio foi feito na plataforma X, e os principais objectivos do partido incluem a responsabilidade fiscal, a liberdade de expressão, a reforma da governação baseada na IA e políticas pronatalistas. A decisão de Musk veio após suas fortes críticas ao pacote de impostos e gastos recentemente assinado por Trump, que eliminou os incentivos aos veículos elétricos e aumentou os gastos federais - uma política que Musk rotulou como "escravidão por dívida". Trump respondeu chamando Musk de "fora da realidade" e descartando o novo partido como "uma piada", aumentando o conflito político entre eles. Embora as perspectivas a longo prazo do America Party permaneçam incertas, Musk afirmou que o objetivo imediato é influenciar as eleições de 2026 para a Câmara e o Senado. Piloto mal sucedido em Austin No centro da questão está o recente projeto-piloto FSD da Tesla em Austin, que se destinava a mostrar o futuro do transporte autónomo, mas que, em vez disso, revelou deficiências tecnológicas. Imagens de vídeo que mostram Teslas sem radar ou LiDAR a desviarem-se para faixas de rodagem em sentido contrário e a travarem abruptamente suscitaram críticas e chamaram a atenção das entidades reguladoras. A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lançou uma investigação preliminar e os políticos locais estão a exigir dados sobre a intervenção do condutor - que a Tesla ainda não divulgou. Os analistas alertam para o facto de as expectativas de receitas do FSD poderem ter de ser significativamente revistas, uma vez que a tecnologia da Tesla fica atrás de concorrentes como a Waymo e a Cruise em termos de segurança e conformidade regulamentar. Os riscos legais relacionados com o programa FSD em Austin, juntamente com o aumento dos custos de I&D tanto para o FSD como para o sistema Dojo, estão a pressionar o fluxo de caixa da Tesla. Tesla (D1) A Tesla está atualmente a negociar quase 40% abaixo dos seus máximos de dezembro de 2024. O envolvimento político de Elon Musk está a tornar-se uma preocupação crescente para os investidores. O recuo dos EUA em relação às energias renováveis e aos subsídios aos transportes está também a tornar-se um problema, e o conflito de Musk com Trump parece estar a acelerar essa tendência.



