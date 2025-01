Tesla (TSLA) Antevisão dos resultados do 4º trimestre de 2024: Avanços da IA e desafios de produção em foco

À medida que a Tesla se prepara para apresentar os seus resultados do quarto trimestre após o fecho do mercado na quarta-feira, 29 de janeiro de 2024, os investidores estão muito concentrados nas prioridades estratégicas da empresa no meio de uma dinâmica de mercado em mudança. As ações do fabricante de veículos elétricos têm tido um desempenho notável nos últimos doze meses, com uma valorização de cerca de 120%, apesar da volatilidade recente, com as ações a caírem quase 7% nas últimas seis sessões de negociação. O movimento de um dia implícito no mercado, com base em médias históricas, é de 8,49%.

Estimativas de ganhos

Para o quarto trimestre, os analistas esperam que a Tesla divulgue:

As receitas ascenderam a 27,21 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior.

Lucros ajustados por ação de 0,75 dólares, em comparação com 0,71 dólares no ano anterior.

Lucro operacional de 2,68 mil milhões de dólares, acima dos 2,1 mil milhões de dólares registados no ano anterior.

Fluxo de caixa livre de 1,75 mil milhões de dólares.

Margem bruta de 18,9%.

Despesas de capital de 2,72 mil milhões de dólares.

Ganhos versus estimativas. Fonte: Bloomberg

Progresso da IA e da condução autónoma

Os recentes desenvolvimentos nas capacidades de condução autónoma da Tesla ocuparam o centro das atenções, com a empresa a anunciar um avanço na navegação autónoma da fábrica até à doca de carga. O CEO, Elon Musk, fez previsões ousadas sobre a tecnologia Full Self-Driving (FSD) da empresa, sugerindo que esta ultrapassará a segurança da condução humana no segundo trimestre de 2025. O investimento significativo da empresa em infraestruturas de computação de IA, incluindo o centro de dados "Cortex" em Austin, no Texas, posiciona-a de forma única no domínio da condução autónoma.

O foco no desenvolvimento do FSD surge num momento crucial, com a NHTSA a abrir recentemente um inquérito a cerca de 2,6 milhões de veículos Tesla equipados com esta tecnologia. Os investidores estarão particularmente interessados na resposta da administração a estes desafios regulamentares e em quaisquer atualizações sobre o lançamento do serviço de robotaxi planeado para o final de 2025. O vasto investimento da empresa em computação de IA, incluindo aquisições substanciais de GPUs Nvidia H100, sublinha o seu compromisso com o avanço das capacidades de condução autónoma.

Produção e novos modelos

No quarto trimestre, a Tesla entregou aproximadamente 496.000 veículos, mais do que os 485.000 entregues no quarto trimestre de 2023. Um aspeto importante para os investidores será o cronograma de lançamento do “Modelo 2”, com um preço mais baixo, esperado para o início de 2025, que pode ser crucial para alcançar o crescimento de entregas projetado pela empresa, de 20 a 30%, em 2025. O desempenho do recentemente renovado Modelo Y nos mercados dos EUA e da China será também acompanhado de perto, bem como as atualizações sobre a produção do Cybertruck, no meio de relatos de despedimentos de trabalhadores nas instalações da Giga em Austin. O mercado está particularmente atento a este relatório de resultados, dado que a Tesla anunciou recentemente o seu primeiro declínio anual de entregas em mais de uma década, com as entregas de 2024 a atingirem 1,79 milhões de veículos, ligeiramente abaixo dos níveis de 2023.

Estimativas de veículos vendidos vs. Real. Fonte: Bloomberg

Divisão de energia

O negócio de armazenamento de energia da Tesla destacou-se, com as implementações do quarto trimestre a atingirem um recorde de 11,0 gigawatts-hora, em comparação com 3,2 gigawatts-hora no quarto trimestre de 2023. Este crescimento notável no segmento da energia demonstra a diversificação bem-sucedida da empresa para além das vendas de automóveis e poderá contribuir significativamente para as margens globais.

Ambiente político e regulamentar

A relação da empresa com a administração Trump surgiu como um fator significativo para os investidores. As potenciais alterações aos regulamentos de condução autónoma, o futuro do crédito fiscal federal de 7.500 dólares para veículos elétricos e os possíveis ajustes tarifários poderão ter um impacto significativo no modelo de negócio da Tesla. Alguns analistas, incluindo Dan Ives da Wedbush, sugerem que as iniciativas de IA e autónomas da Tesla poderiam beneficiar de uma aprovação regulamentar acelerada sob uma administração Trump, embora outros alertem para o facto de os regulamentos estatais e locais poderem continuar a constituir um obstáculo significativo.

Perspectivas do mercado e perspectivas dos analistas

Wall Street continua dividida quanto às perspetivas de curto prazo da Tesla. O Morgan Stanley mantém uma notação de sobreponderação com um preço-alvo de 430 dólares, citando o potencial de IA e as capacidades de fabrico da empresa. Por outro lado, o Barclays mantém uma posição mais cautelosa, com uma classificação de igual peso, e uma meta de 325 dólares, observando preocupações com a procura e a concorrência. A próxima apresentação de resultados, agendada para as 17h30, hora da Costa Leste, deverá abordar áreas críticas, incluindo a eficiência de produção, iniciativas de redução de custos e planos de expansão internacional.

Tesla (D1)

A Tesla está atualmente a ser negociada perto da SMA de 50 dias, que anteriormente atuou como suporte para os compradores. Para recuperar a dinâmica ascendente, o preço deve permanecer acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%, que recentemente funcionou como um ponto de inflexão crucial. Os ursos tentarão quebrar abaixo do nível de retração de Fibonacci de 38,2%, com um alvo provável no nível de retração de Fibonacci de 50%, que foi uma zona de consolidação em novembro. O RSI começou a mostrar divergência de baixa, ao passo que o MACD também está a sinalizar cautela. Fonte: xStation