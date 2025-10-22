Texas Instruments tomba após resultados, o que está errado com a empresa?

A Texas Instruments é um ícone dos semicondutores analógicos. Ela projeta e fabrica sistemas de energia, sinal e microcontroladores que são utilizados em equipamentos automotivos, industriais, eletrónicos de consumo e médicos. A empresa também está a construir a sua própria cadeia de produção de microships de 300 milímetros nos Estados Unidos, com o objetivo de se tornar independente de fornecedores externos e fortalecer o controlo sobre os custos.
À primeira vista, o relatório do terceiro trimestre publicado hoje pela empresa parece satisfatório.
- As receitas atingiram US$ 4,74 mil milhões, superando o consenso.
- As vendas aumentaram 7% em relação ao trimestre anterior e até 14% em relação ao ano anterior.
- O lucro por ação foi de US$ 1,48, um centavo abaixo das expectativas do mercado.
Apesar disso, as ações estão caindo cerca de 8% antes da abertura do mercado. A razão é clara e ficou imediatamente evidente após a publicação. A empresa apresentou uma previsão mais fraca para o quarto trimestre, significativamente abaixo do consenso anterior, e o mercado interpretou isso como um sinal de recuperação mais lenta em todo o setor analógico.
No entanto, a lista de problemas não termina aí. A empresa opera sob pressão crescente de tarifas e incerteza em relação a novos impostos, além de enfrentar uma concorrência mais acirrada de fabricantes na China. A expansão da capacidade de semicondutores de geração mais antiga está a causar pressão sobre os preços, e a recuperação cíclica da procura no setor automóvel e industrial está a ser mais lenta do que muitos esperavam. Como resultado, o mercado teme que as encomendas nos próximos meses possam não corresponder às expectativas. Além disso, a dívida total ascende a cerca de catorze mil milhões de dólares e as margens, embora tenham recuperado recentemente, continuam mais baixas do que em 2022.
Isto deve-se aos custos mais elevados, à menor utilização da capacidade e à pressão sobre os preços. Tal combinação agrava naturalmente a perceção da empresa aos olhos do mercado num ambiente de maior incerteza.
Dois números se destacam no relatório. O fluxo de caixa livre ao longo de doze meses aumentou 65%, e os gastos com recompra de ações subiram cerca de 253%. No entanto, deve-se observar que, no caso da recompra de ações, isso se deve principalmente a uma base baixa e ainda está longe dos níveis de 2022. No caso do fluxo de caixa livre, o quadro é melhor, pois o CAPEX mais baixo contribui claramente para a melhoria. Graças aos subsídios do programa CHIPS Act, a empresa conseguiu manter o ritmo dos investimentos com um custo de caixa significativamente menor. Além disso, a empresa beneficiou de uma melhor gestão de inventário e contas a receber, o que reduziu o rácio do ciclo de inventário.
No entanto, nem tudo está perdido.
A administração continua o programa de reestruturação e otimização e expande as capacidades de produção doméstica, mantendo ao mesmo tempo uma política generosa de dividendos e compra de ações. A longo prazo, as atuais tensões comerciais podem, paradoxalmente, tornar-se uma vantagem se os clientes americanos começarem a preferir fornecedores locais e os investimentos dos últimos anos começarem a refletir-se nos resultados sob a forma de maior produtividade e fluxo de caixa livre.
Este cenário não é garantido, mas continua a ser uma opção real que os investidores devem considerar.
A situação da Texas Instruments é complexa e não inspira otimismo para o próximo trimestre, mas a empresa está a tomar medidas para resolver as principais fraquezas.
Se a transparência na política tarifária melhorar e a concorrência se estabilizar em mercados maduros, e os investimentos em curso começarem a aumentar a eficiência, então, nos próximos anos, a atual fraqueza poderá revelar-se um período de transição que constrói as bases para um crescimento mais sólido.
Por enquanto, no entanto, o mercado desconsidera, com razão, os indícios mais fracos para o quarto trimestre e a maior incerteza ambiental.
TXN.US (D1)
Fonte: xStation5
