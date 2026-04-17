Três mercados a acompanhar (20.04.2026)

Os investidores em todos os mercados estão esperançosos de que o cessar-fogo entre os EUA e o Irão se revele duradouro e permita, finalmente, a reabertura do Estreito de Ormuz. Embora os preços do petróleo tenham registado uma descida, continuam a situar-se em níveis elevados. A euforia é visível sobretudo nos mercados acionistas, onde assistimos a valorizações recorde. A próxima semana trará vários dados macroeconómicos significativos; no entanto, a atenção global continuará a centrar-se, em grande parte, no Médio Oriente. Vale também a pena notar que a época de divulgação de resultados em Wall Street está em pleno andamento, o que poderá ter um impacto significativo na sustentabilidade dos preços dos índices nos seus picos históricos. Consequentemente, na semana que se avizinha, vale a pena prestar muita atenção a instrumentos como o GBPUSD, o GOLD e o US500. GBPUSD O número de dados macroeconómicos tanto para a libra como para o dólar será impressionante nos próximos dias. Na terça-feira, teremos os dados de emprego do Reino Unido e os números das vendas a retalho dos EUA. A quarta-feira trará o relatório de inflação do IPC do Reino Unido, que poderá ser crucial para determinar as perspetivas das taxas de juro no país. Atualmente, o mercado está a precificar apenas uma probabilidade de 40% de um único aumento até meados do ano, enquanto no final de março as probabilidades eram estimadas em quase dois aumentos. No que diz respeito à política monetária, a audição de Kevin Warsh perante a Comissão Bancária do Senado dos EUA será fundamental. As suas observações poderão indicar a direção que a Reserva Federal tomará após a saída de Jerome Powell. Além disso, na quinta-feira, teremos os dados preliminares do PMI para os setores industriais tanto no Reino Unido como nos EUA. OURO Os preços do ouro continuam em grande parte dependentes do sentimento em torno da situação no Médio Oriente. Paradoxalmente, uma escalada do conflito pode exercer pressão descendente sobre o metal precioso devido ao risco de uma inflação futura mais elevada e às subsequentes medidas restritivas por parte dos bancos centrais. Por outro lado, a melhoria do sentimento apoia os preços do ouro à medida que os riscos inflacionistas diminuem, reduzindo as hipóteses de um regresso aos aumentos das taxas de juro. Neste contexto, a audiência de Kevin Warsh na terça-feira será extremamente importante para o mercado do ouro. Deve-se também lembrar que, à medida que surgem sinais de paz no Médio Oriente, a atenção dos investidores deslocar-se-á para outros fatores de risco que deverão apoiar o metal precioso. O aumento da dívida global e a progressiva desdolarização são fundamentos que poderão impulsionar a continuação do mercado em alta, desde que não seja interrompido por um potencial regresso a uma política monetária restritiva. US500 Os índices de Wall Street conseguiram subir para novos máximos históricos, apesar do Estreito de Ormuz ainda estar bloqueado. Parece que os investidores americanos consideraram esta questão praticamente resolvida. Se este otimismo se mantiver, o mercado passará a concentrar-se totalmente nos relatórios financeiros das empresas. Até agora, a maioria das gigantes apresentou resultados sólidos, embora a reação do mercado tenha sido mista. Nos próximos dias, veremos relatórios de empresas como a Tesla, a IBM, a AT&T e a Boeing (quarta-feira), bem como da Caterpillar e da Intel (quinta-feira). Também na quinta-feira, está agendada uma votação sobre a oferta de fusão entre a Warner Bros. Discovery e a Paramount Skydance, o que poderá desencadear volatilidade adicional no setor dos meios de comunicação social.

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