Três mercados a acompanhar na próxima semana (19.09.2025)

O evento mais significativo do mês já passou: o Fed finalmente decidiu pela sua primeira redução das taxas de juro este ano. Hoje também é um «Triple Witching Day», quando os contratos de futuros e opções sobre ações e índices expiram, o que naturalmente sinaliza o fim do trimestre. Este período pode contribuir para o aumento da volatilidade nos mercados financeiros. Dado que os índices e o ouro estão próximos de máximos históricos, a situação pode tornar-se bastante interessante. A próxima semana será rica em divulgações preliminares do índice PMI, e também conheceremos as decisões dos bancos centrais da Suécia e da Suíça. Nos Estados Unidos, a atenção estará voltada para a importante leitura da inflação PCE, embora provavelmente não tenha tanto impacto no mercado quanto a recente decisão do Fed. Portanto, nos próximos dias, vale a pena monitorar mercados como OURO, EURCHF e US100. OURO Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O preço do ouro atingiu novos máximos históricos no dia da decisão da Fed sobre as taxas de juro. Apesar do primeiro corte nas taxas este ano e das sugestões de novas medidas, o mercado do ouro registou uma correção desde a decisão. A procura parece estar a abrandar com os preços tão elevados, na faixa de US$ 3600-3700, embora as principais instituições estejam a elevar as suas previsões para o metal precioso até ao final do ano. A quinta-feira será crucial para o ouro, pois ouviremos quatro membros importantes do Fed que podem fornecer mais clareza sobre o tom da última decisão sobre as taxas de juro. Na sexta-feira, receberemos os dados de inflação do PCE, a medida preferida do Fed para as variações dos preços ao consumidor. EURCHF Na quinta-feira, receberemos a decisão sobre as taxas de juro na Suíça. Embora a inflação no país seja de apenas 0,2%, a Suíça evitou o risco de deflação. É claro que as altas tarifas sobre a Suíça continuam sendo um problema, afetando a economia. No entanto, o presidente do SNB, Martin Schlegel, afirmou recentemente que reduzir as taxas de juros abaixo de zero introduz muitos novos fatores de risco para a economia. O mercado também espera que as taxas de juros permaneçam inalteradas. Embora um franco mais fraco beneficie a economia, inúmeras ameaças geopolíticas em todo o mundo continuam a manter a demanda pelo franco suíço. Apenas um fortalecimento significativo do euro poderia levar a uma ruptura do EUR/CHF da consolidação que está em vigor desde abril. US100 Os índices dos EUA não estão a desacelerar, estabelecendo novos máximos históricos dia após dia. O Fed confirmou essencialmente que não vê risco de recessão, o que, combinado com a possibilidade de novos cortes nas taxas, fornece uma base para o crescimento contínuo dos índices. Estatisticamente, setembro não tem sido um bom mês para Wall Street, mas no ano passado os índices fortaleceram e estão a caminho de repetir essa tendência em 2025. Naturalmente, os olhos dos investidores estarão voltados para as principais empresas de semicondutores, como a Nvidia, que atualmente enfrenta alguns problemas na China, e a Intel, que ganhou outro investidor estratégico na forma da Nvidia. Graças a esse investimento, as ações da Intel valorizaram até 30% em um único dia.

