Três mercados a observar na próxima semana (04.04.2025)

A escalada da guerra comercial global colocou as últimas leituras macroeconómicas em segundo plano. Atualmente, a atenção do mercado está inteiramente centrada na situação do comércio global e nas potenciais tarifas “retaliatórias” em resposta às anunciadas pela administração Trump na passada quarta-feira. É provável que este tema continue a dominar os mercados na próxima semana. Muitas questões continuam por resolver, e é possível que nos próximos dias vejamos novas decisões dos parceiros comerciais dos EUA. Além disso, na quinta-feira, receberemos o relatório do IPC de março dos E.U.A., e na sexta-feira, o relatório do PPI. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app US500 A turbulência no comércio internacional afeta principalmente as empresas que operam a nível mundial. O índice US500 é exatamente um cabaz de empresas desse tipo. Uma potencial escalada do conflito na próxima semana terá certamente impacto na avaliação deste índice. Na passada sexta-feira, assistimos a uma reação relativamente rápida da China. A União Europeia também anunciou que, se as conversações bilaterais com os EUA não correrem como planeado, apresentará a sua própria proposta de tarifas de retaliação. Se outros parceiros comerciais seguirem um caminho semelhante e não surgirem no horizonte opções para uma rápida resolução do conflito, o sentimento negativo no mercado de acções pode persistir. USDJPY Em tal situação, também podemos esperar um retorno da moeda japonesa iene como um porto seguro. Já observamos a reação inicial esta semana, quando o dólar americano perdeu valor acentuadamente, e o iene japonês ganhou depois que Trump anunciou a lista de tarifas na quarta-feira. Além disso, o mercado também está a prever um regresso da Fed aos cortes dinâmicos, com quase cinco cortes nas taxas de juro de 25 pontos base cada, previstos apenas para 2025. A questão fundamental para a Fed continua a ser o risco de regresso da inflação. Por conseguinte, o relatório do IPC de março, a publicar esta quinta-feira, será importante. PETRÓLEO Os riscos crescentes de um abrandamento e o enfraquecimento dos laços comerciais entre a China e os EUA estão a exercer uma pressão significativa do lado da oferta sobre o mercado do petróleo. Os preços do petróleo caíram mais de 14% em dois dias após o anúncio das tarifas na quarta-feira à noite. As preocupações sobre um declínio na procura global dominaram o mercado, apesar de a energia ter sido temporariamente excluída das tarifas dos EUA. Apesar de as atuais exclusões tarifárias protegerem o mercado petrolífero de um choque imediato na oferta, a incerteza contínua em torno da escalada do conflito pesa sobre o sentimento dos investidores. Devido aos fatores acima referidos, na próxima semana recomendamos a monitorização de instrumentos como o US500, USDJPY e OIL. Acreditamos que, dada a evolução da situação relacionada com o comércio global e o próximo relatório do IPC dos E.U.A., estes serão instrumentos que valem a pena ser observados.

