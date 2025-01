Três mercados a observar na próxima semana (17.01.2025)

Na próxima semana, o acontecimento mais importante será, sem dúvida, a tomada de posse de Donald Trump. Os investidores irão acompanhar de perto os seus primeiros dias e decisões. Diz-se que a nova administração poderá emitir várias ordens executivas na sua primeira semana. Uma situação semelhante ocorreu no início de 2017, quando Trump tomou as suas primeiras decisões nos primeiros dias da sua presidência. Embora não se tratasse de alterações jurídicas significativas, tiveram um forte impacto no sentimento do mercado e, consequentemente, nas avaliações. Por estas razões, esta semana valerá a pena observar instrumentos como o EURUSD, US2000 e Bitcoin.

EURUSD

Nos últimos dias, o dólar tem permanecido no centro das atenções, mantendo uma forte tendência de subida que começou após os resultados das eleições no início de novembro do ano passado. Eventos recentes, incluindo as declarações de Trump, desencadearam mais movimentos de alta no dólar. Apesar de Trump referir frequentemente que a moeda está sobrevalorizada e potencialmente pretender tomar medidas decisivas para desvalorizar o dólar e aumentar a competitividade das empresas nacionais, a volatilidade do dólar, incluindo no par EURUSD, poderá ser excecionalmente elevada.

US2000

Em 2017, o índice de pequena capitalização teve o melhor desempenho entre os principais índices dos EUA. Nos primeiros dias, é pouco provável que vejamos medidas tangíveis que melhorem a situação das empresas mais pequenas. No entanto, as declarações de Trump e as do resto da administração podem influenciar o sentimento dos investidores.

Bitcoin

Espera-se que o mercado das criptomoedas seja um dos principais beneficiários da nova administração. Donald Trump fez muitas promessas, incluindo a introdução de regulamentos positivos, o estabelecimento dos EUA como um centro de criptomoeda e a prevenção da venda de Bitcoins atualmente detidos pelo governo dos EUA. É possível que Trump dê os seus primeiros passos positivos para este mercado nos próximos dias, considerando o envolvimento significativo de toda a nova administração neste sector.