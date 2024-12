Três mercados a observar na próxima semana (20.12.2024)

Na próxima semana, devido à pausa para férias, espera-se que muitos mercados passem por um período mais calmo. No entanto, ainda há alguns lançamentos interessantes para acompanhar, como as atas das reuniões do Japão e da Austrália e os dados do PIB do Reino Unido. Além disso, muitos índices bolsistas encontram-se atualmente em níveis críticos, após as recentes quedas causadas pela reviravolta “hawkish” da Reserva Federal, o que poderá lançar as bases para uma potencial volatilidade na próxima semana. Por esta razão, valerá a pena monitorizar os pares de moedas USDJPY e AUDUSD, bem como o Bitcoin.

USDJPY

O par de moedas USDJPY registou recentemente ganhos significativos, impulsionados por um dólar americano forte e um iene japonês fraco. Na terça-feira, será divulgada a ata da reunião do Banco do Japão (BOJ) da última reunião, considerada excecionalmente dovish pelos mercados. Os investidores não esperam novas subidas das taxas de juro, pelo que as actas podem revelar pormenores sobre essa mudança. O USDJPY continua a fortalecer-se, e esta tendência pode empurrar o par de volta para níveis recorde.

AUDUSD

O par AUDUSD está atualmente a ser negociado em níveis mínimos históricos, vistos pela última vez em outubro de 2022 e anteriormente em abril de 2020, durante a pandemia da COVID-19. O forte dólar americano e o fraco dólar australiano estão a contribuir para este movimento. Na próxima terça-feira, serão também divulgadas as atas da reunião do Banco da Reserva da Austrália (RBA), que poderão fornecer informações sobre as perspectivas atuais do banco central em matéria de política monetária. Os investidores estão atualmente divididos entre esperar um potencial corte da taxa de 25 pontos base na próxima reunião em fevereiro ou manter as taxas inalteradas. Por esta razão, valerá a pena manter-se atento ao par AUDUSD.

Bitcoin

O Bitcoin registou uma queda significativa de $108.000 para cerca de $90.000 em apenas alguns dias após a conferência do FOMC. Este movimento acentuado também foi influenciado por notícias de El Salvador, que concordou em limitar os pagamentos de Bitcoin como parte de um acordo de empréstimo com o FMI. O Bitcoin corrigiu aproximadamente 13-15% do seu pico; no entanto, as correções históricas durante os mercados em alta (suposição) atingiram até 20-30%. Considerando a recente correção dinâmica, será importante monitorizar a Bitcoin para obter indicações sobre a sua direção nas próximas semanas.