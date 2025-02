Três mercados a observar na próxima semana (21.02.2025)

Atualmente, o tema principal é a guerra em curso na Ucrânia e a deterioração das relações políticas com a Europa. Em meio aos desenvolvimentos geopolíticos, a próxima semana também trará a divulgação dos relatórios do PIB e PCE dos EUA, bem como dados de inflação dos países europeus. Por esta razão, valerá a pena manter-se atento a instrumentos como o EURUSD e o ouro. Além disso, o mercado de criptomoedas está a mostrar os primeiros sinais de retorno da liquidez após um período recorde de sentimento negativo no mês passado. Neste contexto, pode valer a pena monitorizar o preço do Ethereum, que se destaca com ganhos mais fortes em comparação com a Bitcoin.

EURUSD

A política comercial, incluindo as tarifas impostas por Trump, tem tido um forte impacto nas taxas de câmbio. Atualmente, tudo sugere que a administração dos EUA se concentrará na estabilização das relações com a Europa e no trabalho para acabar com a guerra na Ucrânia. Além disso, na próxima semana, serão divulgados os principais dados macroeconómicos dos EUA, incluindo a segunda leitura preliminar do PIB e a inflação PCE de janeiro. Todos estes fatores podem servir como catalisadores independentes para maiores movimentos do par de moedas EURUSD na próxima semana.

Gold

O ouro está a ser negociado a níveis recorde, apoiado pela caótica política comercial dos EUA, pelas políticas tarifárias e pelo enfraquecimento do dólar. A procura institucional global continua elevada e quaisquer novos desenvolvimentos inesperados por parte dos EUA podem levar a um ressurgimento da volatilidade desta mercadoria.

Ethereum

O mercado das criptomoedas atravessou um período particularmente fraco, com o sentimento em relação às altcoins a atingir níveis comparáveis aos do bear market de 2021. No entanto, na semana que agora termina, foram visíveis os primeiros sinais de retorno da liquidez e de melhoria do sentimento dos investidores. Do ponto de vista fundamental, o sentimento foi apoiado por reembolsos de mil milhões de dólares a investidores de retalho da bolsa FTX em colapso, bem como por uma proposta de aposta da 21Shares para os detentores de ETFs Ethereum à vista. Como resultado, o Ethereum demonstrou uma força relativa durante a recente recuperação do mercado.