Três mercados a observar na próxima semana ((26.09.2025)

Na próxima semana, obteremos dados importantes para o Fed, nomeadamente relatórios sobre o mercado de trabalho e o ISM. Além disso, o Banco Central da Austrália (RBA) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro e, na China, o período de férias da «Semana Dourada» terá início no começo de outubro. Por esse motivo, será importante acompanhar instrumentos como AUDUSD, EURUSD e CHN.cash. AUDUSD O dólar australiano estará em destaque antes da decisão do RBA na terça-feira. Os mercados esperam que o Banco mantenha a taxa de juros em 3,60%, enquanto aguardam os dados do IPC do terceiro trimestre. O último dado mensal de agosto acelerou para 3,0% a/a. Os investidores analisarão a declaração em busca de sinais de uma possível flexibilização no final do ano. Um tom cauteloso de “esperar pelos dados” pode limitar o AUD, enquanto um aceno à inflação persistente dos serviços pode fornecer suporte. Também vale a pena acompanhar os relatórios do PMI da China na terça-feira, já que o AUD está fortemente ligado ao crescimento global. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app EURUSD A próxima semana traz uma agenda cheia de divulgações nos EUA. Estas incluem os relatórios ISM de manufatura e serviços na quarta e na sexta-feira, juntamente com os dados do mercado de trabalho ADP e NFP nos mesmos dias. Leituras mais fracas reforçariam as expectativas de flexibilização do Fed e pesariam sobre o dólar. Para o EURUSD, o relatório HICP da zona do euro de setembro, na quarta-feira, também será uma divulgação importante. CHN.cash No meio da semana, a China inicia a sua “Semana Dourada” (1 a 7 de outubro), o feriado anual que marca a fundação da República Popular da China. A menor atividade comercial durante o feriado pode pressionar as ações. Por outro lado, o aumento dos gastos durante o feriado pode compensar parte desse efeito. Antes do feriado, os fluxos de capital na China podem acelerar mais do que o normal, potencialmente aumentando a volatilidade. O sentimento também será influenciado pelos relatórios do PMI de setembro divulgados na terça-feira.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.