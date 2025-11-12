A OPEP, que reúne os maiores produtores de petróleo para controlar os preços, acabou de publicar o seu relatório mensal. Os preços do petróleo reagiram em baixa, recuando mais de 1% após a publicação. A organização aponta para a continuação de várias tendências relativamente à produção e consumo de petróleo a nível mundial. A procura de Petróleo cresce, mas a taxa de crescimento continua a abrandar Até ao final de 2025, deverá atingir 105,1 milhões de barris de petróleo por dia e, em 2026, deverá atingir uma média de 106,5 milhões de barris de petróleo por dia. O crescimento é sobretudo visível nos países não pertencentes à OCDE, enquanto a procura de petróleo nos países desenvolvidos se mantém estável em 46 milhões de barris. Em termos de repartição dos produtos, o gás GPL é o líder de crescimento, seguido da gasolina e dos chamados destilados leves de petróleo. O gasóleo apresenta um crescimento fraco e a procura de destilados pesados está a diminuir em termos nominais. No mercado de futuros, o número de posições longas líquidas sobre o petróleo WTI continua a diminuir e mantém-se em mínimos locais. O posicionamento líquido longo muito maior pode ser observado no petróleo Brent. XTB Research OPEP otimista com previsões de crescimento económico mundial em 2026 A organização prevê um crescimento médio de 3,1%, com a Índia e a China a liderarem o crescimento. A OPEP prevê também uma melhoria da situação económica nos EUA, uma situação estável na Europa e um novo abrandamento na Rússia. A parte mais importante do relatório no contexto da atual situação do mercado é o lado da oferta do petróleo. A OPEP aponta para um crescimento significativo e estável da produção de petróleo nos países não pertencentes à OPEP. O líder do ranking são os EUA, com um aumento médio da produção de 22,07 milhões de barris de petróleo em 2025, o que representa um aumento de cerca de 300.000 barris. No entanto, prevê-se que a produção diminua ligeiramente no quarto trimestre de 2025. Registam-se também aumentos significativos na América Latina, principalmente no Brasil e na Argentina. OIL.WTI (H1) xStation5

