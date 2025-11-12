Calendário económico: Todos os olhos postos na votação da Câmara dos Representantes (12.11.2025)

Principais conclusões A Câmara dos Representantes dos EUA votará o projeto de lei do Senado que financiaria as agências federais até ao final de janeiro de 2026, pondo potencialmente fim ao encerramento recorde do governo.

Os comentários dos membros da Fed e do BCE serão os principais impulsionadores do EUR/USD.

Espera-se que os relatórios da OPEP e da API aumentem a volatilidade do mercado petrolífero.

Espera-se que a sessão de hoje seja relativamente calma em termos de publicações macroeconómicas, mas a atenção dos investidores estará concentrada na votação, pela Câmara dos Representantes dos EUA, do projeto de lei sobre a despesa federal aprovado pelo Senado, que poderá pôr fim ao encerramento do governo durante mais de 40 dias. Muitos democratas já se comprometeram a bloquear o projeto de lei. De uma perspetiva macro, os eventos mais importantes serão os discursos dos membros da Fed e do BCE, particularmente relevantes para a volatilidade do EUR/USD. As expectativas de um corte de taxas em dezembro nos EUA estão lentamente a voltar, uma vez que os dados recentes do ADP mostraram uma redução média semanal nos empregos de cerca de 11.000 nas últimas quatro semanas. Para o mercado petrolífero, os principais eventos serão o lançamento do relatório da OPEP e os dados da API sobre os inventários de petróleo dos EUA. Em Wall Street, os resultados financeiros serão divulgados pela Cisco Systems, Tencent Music Entertainment e Circle Internet, enquanto na Europa, os relatórios da Bayer e Infineon já foram publicados. Calendário económico para hoje: 07:00 BST - Alemanha: Dados sobre a inflação de outubro: IHPC y/y: 2,3% efetivo; previsão 2,3%; anterior 2,4%

IHPC m/m: 0,3% efetivo; previsão 0,3%; anterior 0,2%

IPC y/y: 2,3% efetivo; previsão 2,3%; anterior 2,4%

IPC m/m: efetivo 0,3%; previsão 0,3%; anterior 0,2% 08:30 BST - China: Financiamento Social Total de outubro previsão 1.230,0B; anterior 3.530,0B 08:30 BST - China: Oferta Monetária M2 (y/y) previsão 8.1%; anterior 8.4% 08:30 BST - China: Novos Empréstimos (outubro) previsão 460.0B; anterior 1.290.0B 08:30 BST - China: Crescimento dos empréstimos pendentes (y/y) previsão 6.6%; anterior 6.6% 10:00 BST - Zona Euro: Reunião do Eurogrupo 10:00 BST - EUA: Relatório mensal da OPEP 10:45 BST - Zona Euro: Discurso de Schnabel do BCE 11:40 BST - Zona Euro: Discurso de De Guindos, do BCE 12:00 BST - E.U.A.: Relatório mensal da OPEP 12:00 BST - EUA: Índice de refinanciamento de hipotecas (anterior 1.290,8) 12:00 BST - U.S.: Índice do mercado hipotecário (anterior 332,3) 12:00 BST - U.S.: Taxa de hipoteca de 30 anos do MBA (anterior 6,31%) 12:05 BST - Reino Unido: Discurso do membro do MPC do BoE, Pill 13:30 BST - Canadá: Dados de setembro sobre habitação e construção Licenças de construção: previsão +0,8% m/m; anterior -1,2% m/m 14:20 BST - E.U.A.: Discurso de Williams, membro do FOMC 15:20 BST - EUA: Discurso de Waller, membro do Conselho do Fed 21:30 BST - U.S.: Relatório da EIA Inventários de petróleo bruto API: anterior +6,500 M 21:45 BST - Nova Zelândia: Dados das vendas a retalho de outubro Vendas a retalho de cartões electrónicos m/m: anterior -0,5%

Vendas a retalho com cartão eletrónico y/y: anterior +1,0%

