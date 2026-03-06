🚩US500 perde antes da abertura, VIX dispara 6%

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a registar perdas significativas antes da abertura do mercado norte-americano, com o sentimento do mercado acionista a permanecer moderado devido ao aumento dos preços da energia, particularmente do petróleo. Os mercados também foram pressionados por relatos de negociações entre a China e o Irão, durante as quais a China teria pressionado fortemente para garantir a navegação totalmente irrestrita pelo Estreito de Ormuz. Os investidores estão preocupados com a possibilidade de prolongamento do conflito no Médio Oriente, enquanto a escalada das tensões no Golfo Pérsico continua a intensificar-se. O Índice do Dólar Americano já se aproxima do nível 100, recuperando as perdas de vários meses em relação a um cabaz das principais moedas, enquanto o aumento dos rendimentos dos títulos está a adicionar mais pressão sobre os ativos de risco.

No curto prazo, o US500 pode continuar a respeitar o limite inferior da linha de tendência, embora uma quebra abaixo dos 6800 pontos possa desencadear pressão para um novo teste das mínimas locais perto dos 6720 pontos. O indicador RSI no intervalo de 5 minutos de curto prazo caiu mais uma vez para perto de 30, sinalizando condições de sobrevenda.

Às 12h30 GMT , serão divulgados dados macroeconómicos importantes dos EUA, incluindo as vendas a retalho e o relatório do mercado de trabalho NFP . Um resultado «quente» poderá apoiar ainda mais o dólar e os rendimentos das obrigações, enquanto dados ligeiramente mais fracos ou em linha com as expectativas poderão aliviar algumas preocupações com a inflação. O cenário mais arriscado parece ser um resultado acima das expectativas ou significativamente abaixo das previsões , uma vez que este último poderá aumentar as preocupações com uma potencial recessão.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu três pontos base para quase 4,2%, e este aumento está a caminho de ser o maior aumento semanal desde abril. Os futuros do S&P 500 caíram 0,5%. O Irão lançou vários mísseis e drones contra vários países do Golfo durante a noite. Israel e os Estados Unidos continuaram a lançar ataques aéreos contra o Irão. Os residentes em Dubai receberam alarmes de mísseis na sexta-feira, enquanto a Arábia Saudita, o Kuwait e o Bahrein também alegaram ataques. US500, VIX (intervalo M5) O índice VIX atingiu máximos locais após cair brevemente abaixo de 23 durante as negociações durante a noite. A procura por cobertura contra novas quedas continua forte, à medida que o mercado avalia se os níveis atuais de valorização podem ser sustentados num cenário de rendimentos crescentes e pressão inflacionária renovada. Fonte: xStation5

