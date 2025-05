Três mercados a serem observados na próxima semana (09.05.2025)

Após as primeiras negociações comerciais de alto risco entre a China e os EUA, a atenção do mercado voltará a centrar-se predominantemente nos desenvolvimentos entre os dois países. No entanto, o calendário político e macroeconómico merece uma análise atenta devido a vários eventos importantes. Entre eles, destacam-se a divulgação dos dados sobre a inflação nos EUA, seguida por uma série de dados importantes para a zona euro, incluindo a inflação e o PIB. A visita de Donald Trump à Arábia Saudita também não deve ser ignorada. Consequentemente, os principais mercados a serem observados na próxima semana são o US500, EURUSD e OIL.WTI.

US500

A divulgação dos dados sobre a inflação é sempre crucial para os investidores, e isso é particularmente verdadeiro agora, dado o risco crescente de um ressurgimento acentuado. Tarifas comerciais significativamente mais elevadas, principalmente sobre produtos chineses, podem exercer pressão ascendente sobre a inflação no longo prazo. Embora as empresas ainda não tenham aumentado os preços, pesquisas regionais do Fed indicam pressões crescentes sobre os preços. O relatório de inflação do IPC de abril deve mostrar uma estabilização na leitura anual geral em 2,4% em relação ao ano anterior, mas é esperada uma recuperação notável na inflação mensal. Números acima do esperado podem impedir a trajetória ascendente dos índices, embora as negociações comerciais em curso entre os EUA e a China continuem sendo o principal fator para o sentimento em Wall Street. Os dados sobre a inflação do IPC dos EUA serão divulgados na terça-feira.

EURUSD

As esperanças de uma desaceleração na disputa comercial entre os EUA e a China contribuíram para uma queda significativa no par EURUSD. As preocupações recentes centraram-se na possibilidade de uma guerra comercial prolongada poder desencadear um afastamento do dólar americano como moeda de reserva global. No entanto, a incerteza prevalecente também está a intensificar a pressão por novos cortes nas taxas de juro na zona euro. Esta semana será marcada pela divulgação de vários dados importantes para a zona euro. Na quinta-feira, serão divulgados os números do PIB e da produção industrial, seguidos pelos dados da balança comercial na sexta-feira. Além disso, na terça-feira, haverá uma reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, que também poderá influenciar a posição futura do bloco em relação às tensões comerciais em curso.

PETRÓLEO.WTI

O petróleo bruto registou uma venda massiva em abril, impulsionada por preocupações em torno da guerra comercial e de um potencial abrandamento económico global. Além disso, a OPEP+ decidiu acelerar a restauração da produção de petróleo. Na terça-feira, Donald Trump deverá visitar a Arábia Saudita para discutir os investimentos do reino nos Estados Unidos. A Arábia Saudita, provavelmente buscando se alinhar favoravelmente com o governo dos EUA, aparentemente optou por aumentar a produção com o objetivo de reduzir os preços do petróleo. No entanto, caso as discussões não sejam otimistas, não se pode descartar uma reversão do recente aumento da produção da Arábia Saudita. O petróleo WTI se recuperou acima de US$ 60 por barril, em parte antecipando um abrandamento nas relações entre os EUA e a China.