Mercados tensos: USDJPY em foco, US100 perto de máximos e WTI volátil Os mercados globais permanecem tensos, uma vez que a agitação interna no Irão persiste, alimentando a ansiedade geopolítica contínua. Esta instabilidade é agravada pela situação opaca na Venezuela e pela falta de progressos substanciais em direção à paz na Ucrânia. Tradicionalmente, tais pontos críticos provocam uma maior volatilidade nos mercados de petróleo bruto. No entanto, o foco dos investidores está cada vez mais dividido entre a geopolítica e Wall Street; após a temporada de resultados bancários, os holofotes estão a mudar para o setor de tecnologia, com a Netflix e a Intel programadas para divulgar os seus resultados esta semana. Embora a agenda macroeconómica esteja repleta, faltam divulgações de dados de alto nível. No entanto, a próxima decisão de política monetária do Banco do Japão continua a ser um ponto focal crítico, uma vez que qualquer mudança de tom pode ter implicações profundas para o iene. Os principais instrumentos a monitorizar nos próximos dias incluem USDJPY, US100 e OIL.WTI. USDJPY O par USDJPY continua a ser negociado perto dos seus picos de 2024, níveis não vistos desde o final da década de 1980 e início da década de 1990. A fraqueza prolongada do iene é impulsionada por uma confluência de fatores: pressão inflacionária persistente, aumento da dívida nacional, falta de uma recuperação económica robusta e a percepção de inércia do banco central. O ministro das Finanças do Japão sugeriu a possibilidade de uma intervenção coordenada com os Estados Unidos para apoiar a moeda em dificuldades. Embora um iene fraco beneficie a economia orientada para a exportação do Japão, simultaneamente corrói o poder de compra interno através da inflação importada. Espera-se que o Banco do Japão mantenha as taxas estáveis nesta sexta-feira, mas os mercados estão atentos a quaisquer sinais relativos ao momento de um primeiro aumento ou de uma nova intervenção verbal. US100 Os índices de ações dos EUA reagiram favoravelmente a uma ligeira diminuição das tensões geopolíticas na semana passada e foram ainda mais impulsionados pelos excelentes resultados da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). A gigante dos semicondutores registou um lucro líquido de NT$ 505,7 mil milhões (16 mil milhões de dólares), sinalizando um setor saudável e aumentando as expectativas para os próximos relatórios das líderes tecnológicas americanas. Embora nenhum membro das «Magnificent Seven» apresente relatórios esta semana, a atenção dos investidores está voltada para a Netflix e a Intel, esta última a mostrar sinais de recuperação, auxiliada pelo apoio governamental e novas encomendas corporativas. O US100 (Nasdaq 100) está apenas 2% abaixo dos máximos históricos estabelecidos em outubro, enquanto o US500 (S&P 500) tem estabelecido consistentemente novos recordes desde o início do ano. OIL.WTI Os preços do petróleo bruto continuam sujeitos a extrema volatilidade, tendo registado ganhos de até 9% em vários momentos deste ano. A recuperação deste ano está intrinsecamente ligada à incerteza geopolítica em torno da Venezuela, Rússia e Irão. As especulações sobre a intervenção dos EUA em Teerão mantiveram os preços em máximos de várias semanas, apesar das previsões fundamentais sugerirem um excesso de oferta global significativo. Se os prémios de risco geopolítico começarem a diminuir, o mercado poderá enfrentar uma pressão descendente substancial. Por enquanto, no entanto, mantêm-se as expectativas de que os preços se mantenham nestes níveis elevados.

