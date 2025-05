Trigo cai 2,5% com a expectativa de melhores colheitas 📉

Os contratos futuros de trigo na Chicago Board of Trade (WHEAT) caíram quase 2,5% hoje, impulsionados por dados meteorológicos que indicam um risco reduzido de colheitas fracas no Hemisfério Norte. A melhoria e as previsões meteorológicas provocaram uma onda de realização de lucros. O mercado está agora a prever um risco menor de choque de oferta nesta época, embora aproximadamente 10% das culturas no sul da Rússia continuem em risco devido às geadas e à seca em maio nas principais regiões produtoras. No entanto, espera-se que os próximos dias tragam condições mais favoráveis tanto nesta região como na China, onde os investidores também temiam danos às culturas. Os dados do Commitment of Traders (CoT) de 20 de maio mostraram que a posição líquida vendida em contratos de trigo ficou em quase -108,9 mil contratos, com 80,16 mil deles detidos por “Managed Money” — grandes fundos de hedge e especuladores institucionais. A redução nas posições curtas deste grupo em comparação com o relatório CoT anterior foi de pouco menos de 700 contratos, indicando um risco limitado de cobertura de posições curtas a partir dos níveis atuais — especialmente considerando a renovada tendência de queda. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Trigo (H1) O trigo recuou após uma tentativa de romper o canal de preços descendente. No gráfico horário, vemos condições de sobrevenda indicadas por um RSI próximo a 24. Fonte: xStation5 Trigo (D1) No gráfico diário, o trigo mais uma vez não conseguiu romper e se manter acima da EMA50 (linha laranja), ignorando efetivamente as condições climáticas adversas que ameaçam os rendimentos em regiões importantes da Ucrânia e da Rússia. Fonte: xStation5

