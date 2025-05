Trigo dispara 3% 📈

Preços sobem devido a escassez na Rússia e China 🔔

Os futuros do trigo (WHEAT) estão a ser negociados com uma alta superior a 3% hoje na Chicago Board of Trade (CBOT). O aumento dos preços é impulsionado por preocupações crescentes com o abastecimento devido à geada em regiões importantes da Rússia e à seca na China. Ambos os fatores podem reduzir significativamente a colheita global deste ano. Além disso, dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) apontam para uma deterioração das condições da colheita de trigo nos EUA. O dólar americano fraco também contribui para o aumento dos preços do trigo.

Analistas da IKON Commodities , citados pela Reuters, observaram que os agricultores norte-americanos provavelmente serão “seletivos” este ano em relação aos preços de venda, e a queda nos preços futuros estimulou a procura.

Nas últimas semanas, grandes especuladores — incluindo fundos de hedge — acumularam uma posição vendida significativa nos futuros de trigo. No entanto, na segunda-feira, a procura no mercado spot aumentou entre esses participantes, sugerindo a possibilidade de pelo menos um short squeeze de curto prazo.

nos futuros de trigo. No entanto, na segunda-feira, a aumentou entre esses participantes, sugerindo a possibilidade de pelo menos um de curto prazo. Os preços do trigo caíram este ano devido às expectativas de uma forte colheita nos EUA e chuvas favoráveis em todo o “Cinturão do Trigo”, particularmente nas Grandes Planícies. Enquanto isso, na região de Rostov, na Rússia, foi declarado estado de emergência agrícola devido às geadas da primavera que danificaram as plantações de trigo de inverno. A China também está a enfrentar o aumento das temperaturas e a seca, o que o mercado vê como outro sinal negativo para a qualidade geral das colheitas e os níveis de rendimento na Ásia.

De acordo com o relatório do USDA, a condição do trigo de inverno dos EUA foi classificada como

5% muito má, 25% má, 47% regular, 22% boa e 1% excelente.

O trigo de primavera foi classificado como

foi classificado como 1% muito mau, 5% mau, 55% regular, 34% boa e 5% excelente.

A emergência do trigo de primavera atingiu 85%, significativamente superior aos 65% no mesmo período do ano passado e 63% em média.

TRIGO (Intervalo D1)

Os preços do trigo subiram mais de 3% hoje — o maior ganho diário desde fevereiro — e estão atualmente a testar a resistência na EMA de 50 dias (linha laranja).

