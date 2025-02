TRIGO próximo do máximo de 3 meses, no contexto das conversações entre os EUA e a China. A queda das exportações russas, o enfraquecimento do dólar americano e o aumento dos preços do milho estão em foco

Os futuros do trigo (WHEAT) na Chicago Board of Trade (CBOT) subiram para um máximo local de três meses, com os comerciantes a manterem-se cautelosos perante o risco de uma guerra comercial entre os EUA e a China. No entanto, é provável que este não seja um fator importante de preço direto neste momento. Os investidores acolheram a atual abordagem de Pequim como um sinal positivo, potencialmente evitando uma grande escalada. Ainda assim, a China impôs tarifas sobre o equipamento agrícola dos EUA. Mas o que é que isto significa para os mercados de cereais?

É evidente que as tensões comerciais entre os EUA e a China podem afetar produtos agrícolas como o trigo e a soja. Atualmente, a China é o maior importador mundial de soja e um importante comprador de trigo e milho. No entanto, os comerciantes consideram as tarifas chinesas sobre o trigo dos EUA improváveis por agora, como refletido no aumento dos preços do trigo CBOT. Entretanto, a descida do índice do dólar americano está a melhorar a competitividade dos cereais americanos nos mercados globais.

Condições de seca severa nos EUA

De acordo com os dados da NOAA, 45 estados dos EUA estão atualmente em condições de seca moderada. O especialista em meteorologia Art Douglas destacou os graves desafios para a agricultura dos EUA, citando dados da NOAA:

Agravamento da seca na maior parte do país, com uma primavera muito seca que aumenta o risco de perda de humidade para as principais culturas.

Um verão de temperaturas extremas e incêndios florestais, especialmente no Oeste dos EUA, juntamente com condições oceânicas incertas, que poderão afetar os padrões climáticos na segunda metade do ano.

Se estas condições se concretizarem, os mercados de cereais dos EUA - incluindo o trigo, o milho e a soja da CBOT - poderão sofrer uma pressão de subida dos preços devido a um prémio climático no inverno/primavera. No entanto, as previsões meteorológicas a longo prazo raramente são exatas.

Queda das exportações da Rússia e aumento dos preços do milho

Mais importante ainda, a subida dos preços do milho nos EUA está a exercer uma pressão ascendente sobre o trigo. Outro fator-chave para os comerciantes de trigo é o potencial declínio das exportações de trigo da Rússia e da Ucrânia. De acordo com as principais organizações alimentares e de desenvolvimento, uma redução de 50% nas exportações russas e um corte nas exportações ucranianas poderiam levar a um aumento dos preços do trigo de 34% e 19%, respetivamente. Estes factores combinados indicam um forte risco de perturbações na oferta, o que poderia apoiar ainda mais os preços do trigo nos próximos meses.

MILHO vs TRIGO

O gráfico abaixo mostra que o trigo da CBOT não sobe tão rapidamente como os futuros do milho da CBOT, mas o padrão parece ser bastante semelhante. Na semana terminada em 28 de janeiro, o Managed Money (grandes especuladores) aumentou as suas posições longas líquidas no MILHO para 350 mil contratos contra 311 mil na semana anterior (a posição longa líquida mais elevada desde maio de 2022). Por outro lado, o Managed Money ainda detém uma posição líquida curta significativa de -106.391 contratos (79.797 longos vs. 186.188 curtos) no trigo CBOT. Produtores, comerciantes e processadores detêm 74.777 contratos longos vs. 57.751 contratos curtos, o que significa que eles são longos líquidos, sugerindo que os jogadores comerciais esperam preços mais altos do trigo.

Fonte: xStation5

As existências de milho nos EUA estão a diminuir. A subida dos preços do milho na CBOT pode exercer uma pressão ascendente sobre os preços do trigo, principalmente devido a vários fatores, uma vez que o milho e o trigo são substitutos na produção de alimentos para animais. Assim, quando os preços do milho sobem, os criadores de gado e os produtores de rações podem aumentar a utilização do trigo, aumentando a sua procura. Este efeito é particularmente notório quando as existências de milho são baixas ou durante períodos de forte procura de alimentos para animais. Os preços mais elevados do milho podem incentivar os agricultores a aumentar a área cultivada de milho em detrimento do trigo. Isto pode levar a uma redução da oferta de trigo no futuro, o que pressiona os preços para cima. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

TRIGO (D1)

O trigo tenta inverter a tendência subindo acima da EMA200 com sinais positivos dos níveis MACD e RSI. Um nível chave para monitorar é agora $600 e $620. Subir acima desses níveis pode sugerir que os preços do trigo podem entrar na fase de recuperação.

Fonte: xStation5