Trump avisa que o Irão pode ser responsabilizado pelas ações dos Houthis - Qual o impacto para o mercado petrolífero?

O Presidente Donald Trump emitiu hoje uma declaração forte, afirmando que “o Irão será responsabilizado por cada tiro disparado pelos Houthis”. Esta declaração, embora breve, tem sérias implicações - tanto geopolíticas como económicas - especialmente para o mercado global do petróleo. Os Houthis, um grupo rebelde do Iémen apoiado pelo Irão, têm vindo a desestabilizar o Médio Oriente há anos e, agora, as suas acções podem potencialmente afetar os preços e o fornecimento de petróleo em todo o mundo.

Quem são os Houthis e qual a sua ligação ao Irão?

Os Houthis são um grupo rebelde iemenita que controla uma parte significativa do país, incluindo a capital Sanaa, desde 2014. Estão a travar uma guerra contra o governo iemenita e uma coligação liderada pela Arábia Saudita. O Irão, acusado de lhes fornecer armas e apoio logístico, é um aliado fundamental dos Houthis. A declaração de Trump sugere que os EUA encaram as ações dos Houthis como uma extensão da política de Teerão, o que poderá ter consequências diretas para o Irão. Vale a pena mencionar que o Iémen está localizado junto ao Mar Vermelho, que é uma importante via de comunicação. O aumento da atividade Houthi limitou a utilização do Mar Vermelho e do Canal do Suez para o transporte de mercadorias e matérias-primas, como o petróleo.

Impacto no mercado do petróleo

O Médio Oriente é o centro da produção mundial de petróleo, e qualquer escalada de conflito na região ameaça a estabilidade dos fornecimentos. Se as palavras de Trump se traduzirem em ações - como novas sanções ou actividades militares contra o Irão - Teerão pode responder com medidas decisivas. Um dos cenários mais graves é o bloqueio do Estreito de Ormuz, através do qual circula cerca de 20% do petróleo mundial. Tal ação provocaria o caos nos mercados energéticos e uma subida acentuada dos preços.

Os Houthis também têm um historial de ataques a infra-estruturas petrolíferas, incluindo instalações sauditas, que no passado interromperam temporariamente a produção. O aumento das tensões poderia encorajá-los a intensificar essas ações, o que desestabilizaria ainda mais a região.

Os preços do petróleo começaram com aumentos claros após os ataques aéreos dos EUA às posições Houthi no Iémen. Os Houthis afirmam que vão atacar navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden até que Israel retire o seu bloqueio à Faixa de Gaza. No entanto, observa-se atualmente um recuo dos preços após os aumentos anteriores. Também vale a pena notar como as posições especulativas são extremamente baixas no petróleo bruto WTI. Fonte: xStation5