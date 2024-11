Trump Media & Technology Group sobe 17% depois da aposta na vitória de Trump 💰

As ações do Trump Media & Technology Group (DJT.US) subiram 17% hoje, impulsionadas por apostas especulativas no dia das eleições nos EUA. As acções do DJT têm sido altamente voláteis este ano, com quaisquer notícias relacionadas com a presidência de Donald Trump, incidentes em comícios de campanha ou processos judiciais a provocarem flutuações de preços significativas.

Os ganhos de hoje no DJT são alimentados por uma recuperação das probabilidades de apostas nas casas de apostas, reflectindo uma maior probabilidade de o candidato republicano ganhar as eleições presidenciais dos EUA. Na altura da publicação, as probabilidades sugerem uma probabilidade de 58% a 60% de uma vitória de Trump. Por outro lado, dados mais concretos, como as sondagens, não mostram uma vantagem clara para nenhum dos candidatos. Nos últimos números, tanto Kamala Harris como Trump estão empatados a 48,7%.

Os investidores estão atualmente esperançados em que uma vitória de Trump tenha um impacto positivo nas empresas do grupo DJT. A presidência de Donald Trump poderia potencialmente impulsionar algumas das empresas de comunicação social do grupo, incluindo a plataforma de comunicação social Truth Social, que se encontra em dificuldades. No entanto, realisticamente, a probabilidade de isto se traduzir em resultados financeiros significativos para a DJT continua a ser baixa. Por outro lado, uma vitória da candidata democrata Kamala Harris poderia desencadear uma descida acentuada das acções da DJT, para além do facto de a empresa já estar relativamente valorizada em termos históricos.

