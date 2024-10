Ueda volta a dar sinais de que o BoJ terá de aumentar as taxas de juro 🏛️

O BOJ manteve a taxa de juro de curto prazo inalteradas em 0,25%, em linha com as expectativas generalizadas, mantendo agora uma abordagem cautelosa ao aperto monetário. No entanto, o tom ligeiramente mais hawkish dos comentários do Governador Kazuo Ueda está a aumentar as perspectivas futuras de novas subidas das taxas no Japão.

Ueda manteve uma posição hawkish sobre a política monetária planeada no Japão. O responsável do BoJ afirmou que os dados mais recentes confirmam que a economia está a crescer em linha com as previsões, o que sugere que o BoJ tenciona aumentar as taxas de juro. Kazuo Ueda concluiu a declaração com uma menção ao aumento dos salários, que irá reforçar o consumo privado, o que pode também levar o BoJ a rever em alta as projeções sobre a inflação subjacente.



Fonte: xStation