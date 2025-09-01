ÚLTIMA-HORA: Índices PMI da zona euro superam as expectativas. EURUSD próximo da máxima de um mês

A divulgação de hoje dos dados do PMI de manufatura para a zona do euro revelou resultados mais fortes do que o esperado. Embora os números das maiores economias fossem leituras finais, vários pontos importantes merecem destaque: Espanha apresentou uma melhora significativa, com o índice subindo para 54,3 , bem acima dos 52,0 esperados e dos 51,9 do mês anterior.

apresentou uma melhora significativa, com o índice subindo para , bem acima dos esperados e dos do mês anterior. A Itália regressou ao território da expansão, com o índice a atingir 50,4, superando tanto a previsão de 49,8 como a leitura anterior de 49,8.

regressou ao território da expansão, com o índice a atingir 50,4, superando tanto a previsão de 49,8 como a leitura anterior de 49,8. A leitura final da França foi mais forte do que a preliminar, subindo acima de 50 para 50,4. Trata-se de uma melhoria significativa em relação ao valor preliminar de 49,9 e ao de julho, de 48,2.

foi mais forte do que a preliminar, subindo acima de 50 para 50,4. Trata-se de uma melhoria significativa em relação ao valor preliminar de 49,9 e ao de julho, de 48,2. Os dados da Alemanha ficaram ligeiramente abaixo da leitura preliminar e permaneceram abaixo do limiar de expansão. O valor final foi de 49,8, em comparação com o preliminar de 49,9, embora ainda represente um ganho em relação aos 49,1 de julho.

ficaram ligeiramente abaixo da leitura preliminar e permaneceram abaixo do limiar de expansão. O valor final foi de 49,8, em comparação com o preliminar de 49,9, embora ainda represente um ganho em relação aos 49,1 de julho. No geral, o PMI final da indústria transformadora da zona euro situou-se em 50,7, superando tanto a previsão como a leitura preliminar de 50,5. Trata-se de um aumento notável em relação aos 49,8 de julho e marca a leitura mais elevada desde junho de 2022, invertendo uma tendência descendente. Um dos principais motores desta recuperação é a recuperação das novas encomendas, que se situaram em 50,8, em comparação com 49,3 em julho. Fora da zona do euro, os índices PMI foram, em grande parte, melhores do que o previsto em todo o mundo. Os dados da Suíça melhoraram para 49,0, contrariando as expectativas de um declínio significativo, provavelmente alimentado por preocupações com tarifas. Durante a sessão asiática, os índices da Austrália e de empresas chinesas de menor porte também superaram as previsões. A única exceção foi um PMI ligeiramente mais fraco do que o esperado do Japão. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os dados europeus de hoje estão a dar impulso ao par EUR/USD, que está a ser impulsionado não só pela fraqueza do dólar, mas também por sinais de recuperação europeia. O par já subiu para além do nível 1,1720. Apesar de uma forte liquidação em Wall Street no final da semana passada, os mercados europeus estão a mostrar sinais de vida esta manhã.

