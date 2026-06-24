ÚLTIMA HORA: Inventários de petróleo continuam a diminuir e o preço do WTI atinge o nível mais baixo desde março

Principais conclusões do relatório sobre o petróleo: Inventários de petróleo bruto: -6,088 milhões de barris Consenso: -4,461 milhões de barris Valor anterior: -8,263 milhões de barris

Inventários de gasolina: +2,064 milhões de barris Consenso: -0,578 milhões de barris

Inventários de destilados: +3,064 milhões de barris Consenso: -0,505 milhões de barris

O relatório privado da API indicou uma descida mais moderada no petróleo (-765 mil) e aumentos nos produtos petrolíferos (gasolina +1 238 mil, destilados +1 447 mil). Os dados da EIA confirmaram esta tendência, mas numa escala muito maior. Os inventários de petróleo estão a descer para níveis inferiores ao mínimo dos últimos 5 anos. A magnitude das quedas nas últimas semanas é enorme, mas, com a provável reabertura em breve do Estreito de Ormuz, deveremos assistir a uma normalização da situação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Sazonalidade e tendências de longo prazo Tendência descendente constante desde a primavera: Numa perspetiva mais ampla, desde abril que se têm verificado nos EUA quedas persistentes e distintas nos inventários de petróleo bruto. Trata-se de um fenómeno típico desta altura do ano, relacionado com os preparativos para a época de viagens de verão (a chamada época das viagens de carro ), quando as refinarias operam a plena capacidade.

Numa perspetiva mais ampla, desde abril que se têm verificado nos EUA quedas persistentes e distintas nos inventários de petróleo bruto. Trata-se de um fenómeno típico desta altura do ano, relacionado com os preparativos para a época de viagens de verão (a chamada ), quando as refinarias operam a plena capacidade. Sem impacto nos preços: Curiosamente, esta redução cíclica da oferta de matéria-prima nos armazéns dos EUA tem tido pouco impacto nos mercados financeiros há já muito tempo e não se traduz em aumentos duradouros dos preços do petróleo. Comentário: O diabo está nos detalhes À primeira vista, o título do relatório parece muito «otimista». Afinal, os inventários de petróleo diminuíram mais do que o mercado esperava (uma queda superior a 6 milhões de barris). No entanto, a reação dos investidores deve ser cautelosa. Por que razão este relatório não é, afinal, assim tão otimista para os preços do petróleo? As refinarias estão a processar petróleo a um ritmo impressionante (daí a queda acentuada nos inventários de crude), e estamos também a assistir a níveis elevados de exportações devido aos preços ainda elevados e ao cumprimento de contratos celebrados anteriormente. No entanto, vale a pena notar que está a surgir uma situação interessante nos inventários de combustíveis acabados. Após muitas semanas de quedas, os inventários de gasolina e destilados aumentaram num total de mais de 5 milhões de barris, enquanto o mercado esperava quedas em ambos os casos. Isto significa que o produto final está a acumular-se nos armazéns mais rapidamente do que os consumidores conseguem consumi-lo. Esta evolução dos dados sugere uma procura interna mais fraca nos EUA e neutraliza efetivamente o tom positivo da queda acentuada nos inventários de petróleo bruto. O preço do petróleo WTI está a descer para abaixo dos 70 USD por barril e a testar os mínimos registados na primeira sessão após o início do conflito no Médio Oriente. O mercado regressou claramente à normalidade em termos de preços, embora a situação no mercado físico do petróleo continue tensa, especialmente tendo em conta a libertação contínua de reservas estratégicas. Fonte: xStation5 As reservas de petróleo dos EUA estão a descer para os níveis mais baixos desde a década de 1980 e já se situam quase 100 milhões de barris abaixo dos níveis registados antes do conflito. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



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