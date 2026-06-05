A correção no mercado acionista norte-americano, impulsionada por um dólar mais forte e pelo aumento das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro na sequência de dados robustos do mercado de trabalho dos EUA, está a alastrar-se aos mercados financeiros globais. Esta evolução está a pesar sobre a Bitcoin e a desencadear operações de realização de lucros nas ações do setor tecnológico, com as empresas de semicondutores e os fornecedores de chips de memória a liderarem as quedas. Os futuros do Nasdaq 100 já caíram cerca de 1 000 pontos em relação aos seus máximos históricos, e o ritmo de vendas acelerou após a abertura do mercado à vista. Um relatório sólido sobre o emprego não agrícola (NFP) reforçou as expectativas de que a Reserva Federal ainda possa aumentar as taxas de juro ainda este ano, tendo em conta a resiliência do mercado de trabalho e a inflação persistentemente elevada. Os mercados estão agora a descontar plenamente um aumento das taxas até ao final do ano, apesar de Donald Trump continuar a apelar a cortes nas taxas.



O S&P 500 corre o risco de ver terminada a sua série histórica de ganhos. O índice de referência tenta garantir a décima semana consecutiva de ganhos, o que marcaria a sua mais longa sequência deste tipo desde 1985.



O relatório de resultados divulgado ontem pela Broadcom representou um golpe para o setor da IA. As ações da empresa continuaram a cair na sexta-feira, enquanto a pressão de venda se espalhou por toda a indústria de semicondutores.



O sentimento em Wall Street também está a ser prejudicado pelo frágil cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, a par de relatos de que as negociações estão num impasse.



De acordo com a Mercuria, a escassez de combustível marítimo poderá deixar até 10% da frota marítima global inativa. O encerramento do Estreito de Ormuz retirou efetivamente cerca de 14 milhões de barris de petróleo bruto por dia do mercado energético global.



Os preços do combustível marítimo com baixo teor de enxofre em Singapura subiram até 134% durante o conflito, embora os ganhos tenham desde então moderado para aproximadamente 55%.



Os preços do petróleo bruto Brent e WTI subiram cerca de 40% desde o início do conflito, enquanto os mercados de produtos refinados enfrentam uma pressão ainda maior, criando incerteza quanto à sustentabilidade de novos aumentos de preços.



Os dados económicos «hawkish» dos EUA e as expectativas cada vez mais ténues de flexibilização monetária estão a pesar sobre a Bitcoin, que hoje está a testar o nível dos 60 000 dólares, um preço que não se via desde o auge do pânico nos mercados em fevereiro. US100 (H1) Fonte: xStation5

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