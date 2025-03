ÚLTIMA-HORA: o US100 sobe 1,5%, apoiado por uma sólida recuperação das ações tecnológicas📈

Os índices de Wall Street recuperaram com a melhoria do sentimento em relação às ações Mag7 e aos setores tecnológicos, nomeadamente semicondutores e software. Apesar do relatório da Universidade de Michigan ter sido muito mais fraco do que o esperado, ao indicar um aumento das expectativas de inflação e uma diminuição das expectativas dos consumidores, os compradores continuam a adquirir ações dos EUA. A Nvidia sobe quase 5%, fazendo subir as ações de IA, como a AppLovin (APP.US) e a Palantir (PLTR.US). Como podemos observar abaixo, o US100 tenta ultrapassar o canal de preços em queda, com a importante zona de abastecimento em 19 640 pontos. Um aumento acima dos 19 700 pontos pode abrir o caminho para uma nova tentativa de teste dos 20 000 pontos.

Fonte: xStation5

Hoje, não só a tecnologia, mas também o setor financeiro dos EUA, especialmente os bancos, estão em alta. As ações do J.P. Morgan aumentaram mais de 3%; as ações do Wells Fargo e do Bank of America também aumentaram. É igualmente importante salientar que o setor tecnológico dos EUA está a recuperar de níveis de sobrevenda.

Fonte: xStation5