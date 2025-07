Última Hora: PMI dos Serviços do UK saiu abaixo do esperado. GBP desce

PMI preliminar para serviços: 51,2 (52,9 esperado; 52,8 anteriormente)

PMI preliminar para manufatura: 48,2 (48 esperado; 47,7 anteriormente)

A libra esterlina perdeu terreno hoje, após dados decepcionantes do PMI do Reino Unido para julho sinalizarem uma desaceleração na recuperação económica do país. Embora o PMI da indústria transformadora tenha registado um ligeiro aumento para 48,2, continua em contração. Mais preocupante foi o PMI composto, que caiu para 51,0, ficando aquém das expectativas e indicando uma perda de dinamismo no setor dos serviços.

Esta desaceleração aponta para um abrandamento do crescimento da produção e para um declínio nos novos trabalhos.

Para o Banco da Inglaterra, a aceleração da inflação dos preços dos insumos é preocupante, sugerindo pressões persistentes sobre os preços. No entanto, o destaque do relatório sobre uma situação mais fraca do emprego, com “redução acentuada do número de funcionários”, pode levar o BOE a cortar as taxas em agosto. Além disso, os economistas esperam que o Banco da Inglaterra tenha mais espaço para cortar neste ciclo do que o Fed, o que pode ser negativo para o GBPUSD no médio prazo.

A S&P Global enfatizou que a economia do Reino Unido está “a lutar para se expandir”, com o crescimento da produção indicando uma taxa trimestral de apenas 0,1%. Este crescimento lento e os cortes de empregos provavelmente aumentarão a pressão sobre o Banco da Inglaterra para priorizar o estímulo ao crescimento em detrimento das preocupações imediatas com a inflação.