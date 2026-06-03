15:00 - Dados do ISM e das encomendas industriais dos EUA (abril/maio) Dados do ISM (maio) Preços do setor não industrial do ISM: 71,3 (Anterior: 70,7)



71,3 (Anterior: 70,7) PMI do setor não industrial do ISM: 54,5 (Previsão: 53,7; Anterior: 53,6)



54,5 (Previsão: 53,7; Anterior: 53,6) Emprego no setor não industrial do ISM: 47,9 (Anterior: 48,0)



47,9 (Anterior: 48,0) Atividade empresarial no setor não industrial do ISM: 57,7 (Anterior: 55,9)



57,7 (Anterior: 55,9) Novas encomendas do setor não industrial do ISM: 57,3 (Anterior: 53,5) Encomendas às fábricas (abril) Encomendas às fábricas: 4,8% (Previsão: 4,6%; Anterior: 1,8%)



4,8% (Previsão: 4,6%; Anterior: 1,8%) Encomendas industriais excluindo transportes: 1,3% (Anterior: 1,8%)



1,3% (Anterior: 1,8%) Encomendas de bens duradouros excluindo transportes: 1,1% (Anterior: 1,1%)



1,1% (Anterior: 1,1%) Encomendas de bens duradouros excluindo defesa: 8,1% (Anterior: 8,1%) Comentário de mercado Os dados revelaram-se positivos para o panorama geral da atividade económica dos EUA, mas, ao mesmo tempo, desfavoráveis do ponto de vista da inflação e das expectativas de cortes rápidos nas taxas de juro. Pontos-chave: Aceleração do setor de serviços: O valor mais importante foi o PMI não-manufatureiro do ISM, em 54,5 pontos , claramente acima das expectativas de 53,7 pontos e do resultado anterior de 53,6 pontos. Isto indica que o setor de serviços dos EUA não só se mantém em território expansionista, como provavelmente está a acelerar.



O valor mais importante foi o , claramente acima das expectativas de 53,7 pontos e do resultado anterior de 53,6 pontos. Isto indica que o setor de serviços dos EUA não só se mantém em território expansionista, como provavelmente está a acelerar. Pressão inflacionista persistente: Por outro lado, o elemento mais problemático é o Índice de Preços Não-Manufatureiros do ISM, em 71,3 pontos , acima dos 70,7 pontos anteriores. Trata-se de um nível muito elevado e de um sinal de pressão sustentada sobre os preços nos serviços. Para a Reserva Federal, isto é crucial, uma vez que a inflação nos serviços é tipicamente mais persistente do que a inflação nos bens.



Por outro lado, o elemento mais problemático é o , acima dos 70,7 pontos anteriores. Trata-se de um nível muito elevado e de um sinal de pressão sustentada sobre os preços nos serviços. Para a Reserva Federal, isto é crucial, uma vez que a inflação nos serviços é tipicamente mais persistente do que a inflação nos bens. Componentes de forte procura: Analisando o relatório do ISM, os componentes da procura parecem robustos. A atividade empresarial subiu de 55,9 pontos para 57,7 pontos, e as novas encomendas aumentaram de 53,5 pontos para 57,3 pontos. Isto é significativo porque demonstra que o crescimento nos serviços é impulsionado pela procura real, e não apenas pelo aumento dos preços.



Analisando o relatório do ISM, os componentes da procura parecem robustos. A atividade empresarial subiu de 55,9 pontos para 57,7 pontos, e as novas encomendas aumentaram de 53,5 pontos para 57,3 pontos. Isto é significativo porque demonstra que o crescimento nos serviços é impulsionado pela procura real, e não apenas pelo aumento dos preços. Ponto fraco no emprego: O elo fraco continua a ser o emprego nos serviços, com 47,9 pontos, ligeiramente abaixo dos 48,0 pontos anteriores.



O elo fraco continua a ser o emprego nos serviços, com 47,9 pontos, ligeiramente abaixo dos 48,0 pontos anteriores. Encomendas industriais sólidas: Os dados relativos às encomendas industriais também são sólidos. As encomendas industriais cresceram 4,8% em relação ao mês anterior, superando as expectativas de 4,6% e o resultado anterior de 1,8%. Notavelmente, as encomendas excluindo transportes cresceram apenas 1,3% em comparação com os 1,8% anteriores. Embora isto ainda represente um crescimento, este é mais moderado quando se exclui a categoria mais volátil. Apesar destas grandes surpresas, a reação do mercado permanece moderada. O EURUSD está a ser negociado dentro de um canal de preços estreito. EURUSD (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.