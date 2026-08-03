Índice ISM da Indústria Transformadora dos EUA em julho: 55,6 (estimativa: 53,9; anterior: 53,3) - Preços pagos: 71,1 (estimativa: 71,0; anterior: 73,0) - Novas encomendas: 56,7 (estimativa: 56,7; anterior: 56,0) - Emprego: 52,8 (estimativa: 50,0; anterior: 49,7) O valor do ISM do Setor Transformador de julho, de 55,6, situou-se bem acima da estimativa de 53,9 e do valor de junho, de 53,3, atingindo o nível mais elevado dos últimos quatro anos e sinalizando que a atividade industrial nos EUA está a acelerar acentuadamente, em vez de se limitar a estabilizar. Resultados acima do esperado em todos os aspetos Todos os principais subcomponentes surpreenderam positivamente ou corresponderam a um consenso robusto: os «Preços Pagos», em 71,1, mantiveram-se ligeiramente acima da estimativa de 71,0; o «Emprego» subiu para 52,8, contra uma previsão de 50,0 (entrando decididamente em fase de expansão); e as «Novas Encomendas» mantiveram-se firmes em 56,7, exatamente em linha com as expectativas. O aumento do emprego é particularmente notável, tendo em conta que a folha de pagamentos do setor transformador vinha a contrair-se durante grande parte do ano, com o índice a situar-se abaixo de 50 ainda em junho, quando registou um valor de 49,7. O que isto significa para a FED Um valor do índice de preços pagos acima de 70 tem sido, historicamente, um sinal de alerta precoce para a aceleração da inflação ao nível dos produtores, antecipando frequentemente o IPC e o IPP em um a três meses e precedendo mudanças de tom mais restritivas na comunicação da FED. Combinado com um PMI global no nível mais elevado dos últimos quatro anos e com o emprego a regressar à expansão, este conjunto de dados reforça a narrativa de «economia resiliente, inflação persistente» que tem mantido a FED cautelosa quanto à redução das taxas de juro. A análise da TD Economics ao relatório do mês anterior já tinha assinalado que os valores persistentemente elevados do índice de preços pagos «mantêm os decisores políticos cautelosos, limitando a margem para uma flexibilização da política monetária a curto prazo», uma dinâmica que estes dados mais fortes de julho apenas reforçam. Em suma, trata-se de um dado de tom hawkish: um crescimento forte, aliado a um mercado de trabalho sólido e a uma inflação elevada dos preços dos fatores de produção, dá ao Fed margem para manter as taxas mais altas por mais tempo, em vez de acelerar qualquer ciclo de flexibilização. O que isto significa para o USD Historicamente, um resultado do ISM que supere o consenso por esta margem é interpretado como um fator de alta para o dólar, uma vez que reduz as expectativas de redução das taxas a curto prazo e destaca o desempenho superior da economia dos EUA em relação a outros mercados desenvolvidos. A combinação de um valor global no máximo dos últimos quatro anos, um mercado de trabalho em expansão e pressões persistentes sobre os preços confere ao dólar um impulso fundamental, particularmente face a moedas cujos bancos centrais seguem uma trajetória de flexibilização mais clara. Os mercados deverão estar atentos para ver se isto se traduz numa reavaliação dos futuros dos fundos da FED, caso os operadores adiem ainda mais o calendário de reduções das taxas, a força do USD poderá alargar-se aos pares do G10 nas sessões seguintes à publicação. O USD regista uma subida após a publicação.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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