A sessão de negociação desta segunda-feira trouxe uma sensação marcante de alívio aos mercados globais, com os investidores a recuperarem em massa o seu apetite pelo risco, na sequência das decisões políticas do fim de semana relacionadas com o conflito no Médio Oriente.

O principal fator de variabilidade

O principal motor por trás dos ganhos de hoje foi a decisão do Presidente Trump de cancelar o ataque planeado ao Irão, o que acalmou os ânimos dos investidores após semanas de receios crescentes quanto a uma escalada do conflito. O mercado reagiu com um padrão clássico de «apetite pelo risco», com as ações a subirem e os preços do petróleo a descerem acentuadamente, embora os analistas salientem que prevalece uma atitude de «já vimos isso antes», uma vez que declarações semelhantes têm sido feitas repetidamente sem conduzirem a uma solução duradoura. O sentimento foi ainda reforçado pela diminuição da pressão de venda sobre as empresas relacionadas com a inteligência artificial, na sequência da onda de vendas da semana passada.

Geopolítica

A situação relativa ao Irão continua envolta em incerteza, uma vez que Trump afirma que as conversações com Teerão estão em curso, enquanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano negou a existência de negociações diretas com Washington, limitando as discussões exclusivamente a questões de transporte marítimo com Omã. O Presidente descreveu as autoridades iranianas como incrivelmente hipócritas e reafirmou o controlo total da Marinha dos EUA sobre o Estreito de Ormuz. O risco para o transporte marítimo continua a ser muito real, uma vez que a UK Maritime Trade Operations (UKMTO) comunicou um incidente que envolveu uma explosão perto de um petroleiro ao largo da costa de Omã. Os analistas da Fitch Solutions elevaram a probabilidade de um cenário que implique uma nova escalada de 25 % para 35 %, alertando para a ocorrência recorrente de incidentes militares, apesar dos progressos diplomáticos.

Dados macroeconómicos

O sentimento foi impulsionado por um forte valor do PMI de Fabricação do ISM para julho, que se situou nos 55,6 pontos, o nível mais elevado desde maio de 2022 e bem acima da previsão de consenso de 54,0. O índice de emprego na indústria transformadora regressou a território expansionista pela primeira vez em mais de dois anos, enquanto a produção registou o seu crescimento mais rápido em quase cinco anos, embora as pressões sobre os preços continuem elevadas, apesar de um ligeiro declínio. A taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 10 anos caiu 7 pontos base para cerca de 4,67 por cento, refletindo uma ligeira diminuição das preocupações com a inflação.

Índices

Os índices norte-americanos encerraram a sessão com ganhos sólidos, com o Nasdaq Composite a liderar a subida com cerca de 2 por cento, impulsionado pelo setor tecnológico, enquanto o S&P 500 subiu 1,3 por cento e o Dow Jones registou um aumento de 0,9 por cento.

Ações

A Amazon foi a estrela indiscutível do dia, uma vez que a sua capitalização bolsista ultrapassou os 3 biliões de dólares pela primeira vez, na sequência de uma subida do preço das suas ações de quase 5 por cento, coroando a sua melhor semana desde 2015, após excelentes resultados trimestrais e um crescimento acelerado na AWS. A Meta registou um ganho de quase 7 por cento, enquanto a Alphabet e a Microsoft subiram, cada uma, cerca de 5 por cento, refletindo uma recuperação no setor das grandes empresas tecnológicas, na sequência da pressão anterior sobre as empresas de IA. A atenção dos investidores está também voltada para a apresentação dos resultados da SpaceX na terça-feira, o primeiro relatório da empresa desde a sua oferta pública inicial (IPO) em junho, o que constituirá um teste às suas ambiciosas avaliações, na sequência da perda de mais de 500 mil milhões de dólares em capitalização de mercado desde a sua estreia.

Moedas

O dólar norte-americano registou uma ligeira subida, aliviando assim parte da pressão a que tinha sido submetido na sequência da última reunião. O índice do dólar subiu 0,17 por cento, o par EUR/USD desceu 0,37 por cento e o par USD/JPY desceu 0,29 por cento.

Matérias-primas

Os preços do petróleo bruto registaram uma queda acentuada, com os futuros do WTI a descerem mais de 7%, para cerca de 78,59 a 79,49 dólares por barril, e o Brent a recuar quase 6%, para valores entre 83 e 83,73 dólares. A queda dos preços do petróleo foi um resultado direto do cancelamento do ataque ao Irão e do anúncio de que as negociações seriam retomadas, o que reduziu o prémio geopolítico incorporado nos preços do petróleo. O ouro manteve-se estável em cerca de 4 034 dólares por onça, apresentando flutuações mínimas num contexto de diminuição da aversão ao risco.

Criptomoedas

O Bitcoin registou uma subida moderada de 0,48%, sendo negociado na faixa de 63 700 a 63 888 dólares, apesar de um abrandamento nas compras institucionais. A Strategy, de Michael Saylor, vendeu 1 638 BTC por 104,7 milhões de dólares, destinando as receitas ao pagamento de dividendos sobre ações preferenciais e à recompra de STRC. Os ETFs de Bitcoin dos EUA registaram saídas líquidas de 265,37 milhões de dólares na última sessão de negociação da semana, resultando em saídas semanais totais de 61,5 milhões de dólares.