Última hora: Resultados do IPC e do IPP no Reino Unido saem abaixo do esperado

O IPC do Reino Unido em setembro foi de 1,7% YoY vs 1,9% exp. e 2,2% anteriormente (0 ,0% MoM vs 0,1% exp. e 0,3% anteriormente)

O IPC subjacente do Reino Unido situou-se em 3,2% em termos homólogos vs 3,4% exp. e 3,3% anteriormente (0,1% MoM vs 0,4% anteriormente)

Os preços de produção do IPP do Reino Unido ficaram abaixo do esperado, com -0,7% em termos homólogos vs -0,6% exp. e 0,2% anteriormente (-0,5% MoM vs -0,3% exp. e -0,3% anteriormente)

Os preços dos factores de produção PPI no Reino Unido caíram -2,3% em termos homólogos vs -2,2% exp. e -1,2% anteriormente (-1,0% MoM vs -0,6% exp. e -0,5% anteriormente)

GBPUSD reagiu rapidamente às notícias e está a aproximar-se da zona de suporte definida pela retração de FIbonacci nos 38,2%. No caso do preço conseguir quebrar abaixo desta zona, o movimento de baixa poderá prolongar-se ainda mais.