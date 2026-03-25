Variação dos inventários de petróleo bruto: 6,93 milhões de barris (Previsão: 0,5 milhões de barris; Anterior: 6,16 milhões de barris)

6,93 milhões de barris (Previsão: 0,5 milhões de barris; Anterior: 6,16 milhões de barris) Variação dos inventários de gasolina: -2,59 milhões de barris (Previsão: -2,1 milhões de barris; Anterior: -5,44 milhões de barris)

-2,59 milhões de barris (Previsão: -2,1 milhões de barris; Anterior: -5,44 milhões de barris) Variação nos inventários de destilados: 3,03 milhões de barris (Previsão: -1,4 milhões de barris; Anterior: -2,53 milhões de barris) Os inventários de petróleo bruto dos EUA registaram mais um aumento acentuado, embora este tenha sido parcialmente compensado por uma nova redução significativa nos inventários de gasolina. O relatório da API de ontem tinha estimado um aumento mais modesto dos estoques de petróleo bruto, de 2,3 milhões de barris. Notavelmente, a utilização das refinarias aumentou 1,5 pontos percentuais; portanto, a queda nos inventários de gasolina aponta para uma procura resiliente, enquanto o aumento nos destilados sugere o fim da época de aquecimento. Apesar destes números, o relatório teve pouco impacto nos preços do petróleo, que continuam a ser impulsionados principalmente pelos desenvolvimentos no Irão. O petróleo bruto WTI encontra suporte perto dos 88 dólares por barril, na média móvel de 25 períodos. A rejeição dos termos de paz por parte do Irão indica que as tensões no Médio Oriente permanecerão elevadas num futuro previsível. Ao mesmo tempo, a pressão contínua por parte dos EUA sugere que Washington está empenhada em evitar um conflito prolongado, o que tem vindo a impulsionar os preços das matérias-primas e a gerar custos económicos avultados. OIL.WTI (D1) Fonte: xStation5

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