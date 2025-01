Após meses de intensos combates e negociações, Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de reféns e prisioneiros, segundo informaram as autoridades americanas. O acordo, anunciado a 15 de Janeiro de 2025, tem por objetivo pôr termo às hostilidades e libertar gradualmente os indivíduos detidos por ambas as partes no conflito.

Pontos principais do acordo:

Cessar-fogo: o acordo prevê a cessação dos combates na Faixa de Gaza.

o acordo prevê a cessação dos combates na Faixa de Gaza. Fase de troca: o processo de troca será efetuado por fases. Na primeira fase, o Hamas deverá libertar 33 reféns. Simultaneamente, serão libertados prisioneiros palestinianos das prisões israelitas.

o processo de troca será efetuado por fases. Na primeira fase, o Hamas deverá libertar 33 reféns. Simultaneamente, serão libertados prisioneiros palestinianos das prisões israelitas. Início da aplicação: o início da aplicação do acordo está previsto para domingo.

o início da aplicação do acordo está previsto para domingo. Novas negociações: No décimo sexto dia após o início da aplicação do acordo, serão iniciadas as negociações relativas à segunda fase, que visa pôr fim à guerra.

No décimo sexto dia após o início da aplicação do acordo, serão iniciadas as negociações relativas à segunda fase, que visa pôr fim à guerra. Apelo do Hamas aos civis: o gabinete de imprensa do governo do Hamas em Gaza apelou aos residentes do enclave para que permaneçam no local até ao início oficial do cessar-fogo e para que obtenham informações sobre o respetivo calendário junto de fontes oficiais.

Reacões:

A obtenção do acordo foi recebida com uma reação generalizada. Várias partes manifestaram a esperança de que o conflito chegue finalmente ao fim.

O acordo de cessar-fogo e de troca de reféns representa um passo significativo no sentido de reduzir as tensões entre Israel e o Hamas. Abre caminho a novas conversações e a uma resolução duradoura do conflito. No entanto, o êxito final do acordo depende da aplicação das suas disposições e da vontade continuada das partes de prosseguirem com o diálogo.

Naturalmente, não se sabe se um acordo deste tipo será mantido a longo prazo nem se será respeitado por ambas as partes. A primeira informação sobre o acordo surgiu às 17:30 CET, o que resultou numa queda dos preços do petróleo. O EURUSD também registou um mínimo diário abaixo de 1,0300. No entanto, o petróleo voltou a atingir máximos diários. O petróleo WTI mantém a resistência no nível de 79,5 dólares. O preço do ouro está a testar a alta diária perto dos 2700 dólares.