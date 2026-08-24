Wall Street iniciou a semana em terreno negativo, com os principais índices a recuarem entre 0,3% e 0,5%, enquanto o US100 perde cerca de 1%. Os investidores acompanham a escalada das tensões comerciais entre os EUA e o Canadá, a evolução do mercado obrigacionista e os movimentos no setor dos semicondutores, antes da divulgação dos resultados da Nvidia na quarta-feira. As quedas são, neste momento, mais acentuadas no US100, onde as perdas atingem 1%. A variação mais acentuada no índice tecnológico é um efeito em cadeia das quedas registadas pelas empresas de semicondutores e de memória, que registam perdas de cerca de 3 a 5% no início da sessão. Muitos investidores continuam focados na intervenção do Secretário do Tesouro no mercado obrigacionista. As implicações exatas ainda são difíceis de avaliar, mas uma das questões mais importantes é se esta intervenção é uma ação pontual ou o início de uma nova política de orientação das taxas de rendibilidade das obrigações. Para os investidores dos EUA e do Canadá, o fracasso total das negociações comerciais também é relevante. O problema para as empresas locais pode residir não só na introdução de novas restrições comerciais, mas também na natureza das negociações, que têm cada vez menos em comum com a comunicação diplomática entre Estados desenvolvidos. Isto inclui, entre outras coisas, a procura dos EUA, por exemplo, da renúncia efetiva à soberania económica e da remoção do francês como uma das línguas oficiais. O resultado das negociações entre os EUA e o Canadá até ao momento tem sido a imposição, por parte do Canadá, de sanções retaliatórias de 20% sobre, entre outros, produtos siderúrgicos e madeira. Um sinal moderadamente positivo vem do Golfo Pérsico, apesar da falta de sucesso nas negociações entre o Irão e os EUA. De acordo com o Secretário da Energia, o volume das exportações de petróleo através do estreito poderá ser significativamente maior — potencialmente o dobro — do que sugerem os dados disponíveis publicamente. A tendência para aumentar a oferta proveniente da região é também apoiada pela recente decisão do Irão de permitir a passagem de vários petroleiros pertencentes ao Iraque. Ações em destaque: Nucor, Alibaba, PDD Holdings e Applied Optoelectronics Nucor (NUE.US): A produtora e distribuidora de madeira está a registar uma subida de cerca de 4%, na sequência das tarifas de retaliação impostas pelo Canadá aos EUA.

Alibaba (BABA.US): A empresa chinesa cotada nos EUA registou uma descida de cerca de 2% após uma emissão de ações no valor de cerca de 10 mil milhões de dólares.

PDD Holdings: A operadora da plataforma «Temu» registou uma subida superior a 2% na abertura do mercado, após ter divulgado resultados melhores do que o esperado. As comissões de transação, que aumentaram 13%, merecem especial atenção.

Applied Optoelectronics (AAOI.US): A empresa de fotónica registou uma queda de até 16% após a apresentação de um documento regulamentar indicando que a empresa está a preparar uma oferta de ações no valor de 600 milhões de dólares.

RegenxBio (RGNX.US): A empresa farmacêutica registou uma queda de até 25% depois de a FDA ter suspendido novos ensaios da terapia genética «RGX-121», destinada ao tratamento da chamada síndrome de Hunter.

ArcelorMittal (MT.US): A operadora de siderurgias e distribuidora de produtos metalúrgicos registou uma subida de cerca de 2% após uma recomendação positiva de uma empresa de investimento. Análise técnica do US100: Nasdaq 100 enfrenta pressão vendedora Plataforma de investimento da XTB O gráfico mostra o preço a evoluir claramente dentro de um canal descendente que se alarga. A atual fraqueza do lado dos compradores reflete-se numa rápida retração da zona acima dos cerca de 30 000 pontos e num movimento contínuo em direção ao nível de Fibonacci de 61,8%. A linha MACD está a cruzar por baixo da linha de sinal, o que poderá potencialmente sustentar um cenário de correção contínua. Neste contexto, no entanto, vale a pena ter em conta as zonas de resistência sobrepostas, especialmente os níveis de Fibonacci, a média EMA100 e o limite inferior da tendência. Este será um teste muito importante ao sentimento do mercado, mas romper uma resistência tão forte poderá constituir um grande desafio para os vendedores.

Eduardo Silva Diretor XTB Portugal Com um percurso consistente no setor financeiro e operacional, iniciou a sua carreira ainda durante a licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade Autónoma de Lisboa, realizada entre 2001 e 2005. Nesse período, conciliou os estudos com funções na TAP Air Portugal e posteriormente na Groundforce Portugal, na área de controlo de operações em terra. Em 2005, seguiu para Londres, onde integrou a Bloomberg L.P., experiência internacional que se prolongou até 2009 e lhe permitiu consolidar competências nos mercados financeiros globais. No regresso a Portugal, assumiu funções no Banco Santander Totta, na área de Custódia e Tesouraria para Clientes Institucionais, entre 2009 e 2010. Em outubro de 2010, ingressou na XTB como gestor de conta. Ao longo de mais de uma década na corretora, destacou-se pelo desenvolvimento da base de clientes e pela liderança de equipas comerciais, tendo sido nomeado diretor em 2019, cargo a partir do qual tem liderado a estratégia de crescimento da empresa no mercado português. Mais sobre o analista

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