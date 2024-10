US Open: Os índices alargam os ganhos eufóricos após a decisão dovish da Fed 🎯

US500 atinge novo máximo histórico

O índice de pequena capitalização é o que mais ganha

O dólar consolida-se, interrompendo novas quedas

Os rendimentos dos títulos de dois anos caem Os índices em Wall Street abriram em alta, seguindo os ganhos no mercado de futuros. Os contratos (US500) do índice S&P 500 atingiram novos máximos acima dos 5700 pontos, ganhando 2,50% hoje. O apetite pelo risco dos investidores é claramente alimentado pela decisão de ontem da Fed e pela conferência subsequente com o Presidente Jerome Powell. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A decisão de cortar as taxas de juro em 50 pontos base foi dovish e inesperada pela maioria dos analistas. No entanto, o mercado avaliou positivamente as intenções da Fed. Os ganhos no mercado bolsista podem ser atribuídos à posição excecionalmente otimista da Fed e às garantias da força da economia dos EUA. A decisão de reduzir as taxas de forma mais agressiva assinala essencialmente a vitória sobre a inflação. Uma apresentação diferente poderia ter implicado uma admissão de erros de comunicação do passado. Apesar dos ganhos do mercado de ações e das criptomoedas, o dólar está relutante em perder valor, indicando que essa decisão pode já ter sido precificada. Atualmente, estamos a assistir a ganhos mais eufóricos no mercado de ações. US500 (Intervalo D1) O índice US500 está a quebrar dinamicamente acima da última zona de resistência, logo abaixo dos 5700 pontos. Pode-se dizer que o preço permaneceu em consolidação durante os últimos três meses de verão. Embora os touros estejam atualmente em pleno controlo, o novo teste do nível de 5700 pontos não pode ser excluído. Os alvos mais próximos para os ganhos actuais podem ser os níveis psicológicos redondos como 5800, 5900, e 6000 pontos. Fonte: xStation 5 Notícias da empresa A NIO (NIO.US) ganha 2,00% após o início das entregas do seu novo SUV elétrico ES8 na Europa. O ES8, baseado na plataforma NT 2.0 da NIO, é o sexto modelo disponível no mercado europeu. Apesar das potenciais tarifas sobre os veículos eléctricos chineses, a NIO continua a sua expansão europeia, tirando partido dos preços competitivos e da cooperação com a Comissão Europeia para manter a rentabilidade na região. As empresas relacionadas à criptomoeda aumentaram em resposta ao aumento de mais de 4% do Bitcoin para cerca de US $ 62,000. Os ganhos significativos incluíram Coinbase (COIN.US + 6.3%), Riot Platforms (RIOT.US + 2.4%), Marathon Digital (MARA.US + 3.6%) e CleanSpark (CLSK.US + 4.3%). As acções da Plug Power (PLUG.US) valorizam-se cerca de 2,30% depois de terem garantido uma encomenda de 25 MW para sistemas de electrolisadores PEM da BP e da joint venture da Iberdrola em Espanha. O projeto visa descarbonizar a refinaria de Castellon, produzindo hidrogénio verde, substituindo o hidrogénio cinzento e reduzindo as emissões de CO2 em 23.000 toneladas por ano. O projeto pode expandir-se para 2 GW de capacidade de eletrólise.

