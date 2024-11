US Open: realização parcial de lucros no início da sessão a dinheiro ✂️

O dólar e os rendimentos das obrigações americanas continuam a subir

Os índices abrem ligeiramente em baixa

O US500 mantém-se acima da marca dos 6000 pontos

A sessão a dinheiro no mercado dos E.U.A. começa com uma pequena tomada de lucros após os recentes ganhos dinâmicos. No entanto, os níveis-chave dos índices estão a ser mantidos e, pouco depois, o mercado apresenta mesmo ligeiros ganhos. O recente aumento do mercado de acções ocorre apesar da pressão de uma valorização do dólar. Hoje, o dólar ganhou mais 0,45% para 105,8000 pontos, o nível mais alto desde abril de 2024, mesmo com o Fed iniciando um ciclo de corte de taxas. Não há atualmente nenhuma preocupação significativa sobre o mercado forex, já que o chamado Trump Trade continua após as eleições da semana passada. No entanto, a longo prazo, um dólar forte pode gradualmente pressionar o mercado de ações.

US500

As cotações atuais do índice estão em torno de 0%, com uma tendência de alta, já que as perdas iniciais foram recuperadas. Na parte inicial do dia, perdeu 0,10%. De uma perspetiva de análise técnica, o nível de suporte chave é o limiar de 6000 pontos.

Fonte: xStation 5

Notícias sobre acções

A Shopify (SHOP.US) está a ganhar 20% depois de reportar um aumento de 26% nas receitas do terceiro trimestre, marcando um crescimento consistente durante seis trimestres. O volume bruto de mercadorias e a receita recorrente mensal aumentaram 24%. O lucro operacional aumentou 132% A / A, e o fluxo de caixa livre cresceu 53% para $ 421M. A Shopify prevê que a receita do quarto trimestre cresça na faixa de vinte e poucos por cento em relação ao ano anterior, com o crescimento do lucro bruto previsto para permanecer forte e as despesas operacionais projetadas para ser de 32% a 33% da receita.

A Live Nation Entertainment (LYV.US) está a ganhar 4,60% depois de ter divulgado resultados mistos do terceiro trimestre, impulsionados por fortes patrocínios e pelo aumento das vendas de bilhetes. A empresa informou que quase todos os compromissos de patrocínio previstos foram garantidos, reflectindo um crescimento de dois dígitos. Além disso, mais de 20 milhões de bilhetes para concertos em 2025 já foram vendidos, o que também reflecte um crescimento de dois dígitos.

A Grab Holdings (GRAB.US) subiu quase 8% após resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado, com um aumento de 16% na receita ano a ano e um aumento de 15% no GMV sob demanda. A Grab aumentou sua perspetiva de receita para o ano fiscal de 2024 para US $ 2,76 bilhões - US $ 2,78 bilhões, refletindo um aumento de 17% -18% A / A, superando a orientação anterior e o consenso do mercado. A empresa também melhorou sua previsão de EBITDA ajustado para $ 308M- $ 313M e reafirmou sua meta de fluxo de caixa livre ajustado positivo.

A Luminar Technologies (LAZR.US) está a ganhar 1% após resultados mistos do terceiro trimestre. A empresa destacou a expansão dos negócios, incluindo uma extensão de contrato com um grande OEM japonês para LiDAR e novas ofertas de software. O LiDAR da empresa tornar-se-á padrão nos veículos Volvo, incluindo o EX90. No quarto trimestre, a Luminar prevê um crescimento moderado das receitas provenientes de novos contratos e de iniciativas de redução de custos que deverão reduzir as perdas, embora se espere que a liquidez diminua em 230 a 240 milhões de dólares devido à reestruturação e à redução da utilização do programa de acções.

A Honeywell (HON.US) está a ganhar mais de 5% após a informação de que o investidor ativista Elliott Investment Management adquiriu uma participação de 5 mil milhões de dólares, tornando-se um dos maiores acionistas da Honeywell. A Elliott está a defender uma revisão estratégica, potencialmente incluindo um desmembramento do conglomerado industrial.