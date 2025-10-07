⏬US100 cai 0,5% devido às notícias da Oracle.

Principais conclusões Impacto da margem de IA da Oracle: Uma margem relatada de 14% no aluguer de servidores Nvidia suscita sérias dúvidas sobre a rentabilidade da IA.



Nasdaq em queda: O relatório desfavorável provocou imediatamente uma queda de US$ 100 e levantou alertas sobre o financiamento.



Desafio de rentabilidade: Custos elevados e preços agressivos estão a prejudicar a rentabilidade da IA, contrariamente ao entusiasmo inicial.

O índice US100 caiu 0,5% hoje, embora as quedas tenham atingido brevemente 0,8%, e, medido a partir da máxima histórica alcançada pouco antes do início das negociações à vista, o índice caiu até 1%. As perdas são impulsionadas principalmente pelo crescente ceticismo em torno do setor de inteligência artificial (IA), com foco particular na Oracle Corp. As ações da Oracle caíram até 5% na abertura, após revelações da The Information exporem detalhes preocupantes sobre as margens da empresa em seu negócio de IA. Este pode ser o primeiro sinal de alerta de uma potencial sobrevalorização de todo o setor. O The Information citou dados que mostram uma margem bruta de apenas 14% sobre a receita de US$ 900 milhões da Oracle com o aluguer de servidores Nvidia no trimestre encerrado em agosto. Crucialmente, isso está significativamente abaixo da margem típica. O relatório sugere que a Oracle pode ter incorrido em perdas de até US$ 100 milhões em certos contratos de aluguel de chips Nvidia Blackwell. A fraca rentabilidade deve-se, alegadamente, aos elevados custos associados aos chips caros da Nvidia, aliados à intensa concorrência no setor do aluguer e da nuvem, o que está a levar a uma «queda dos preços» dos serviços de IA. A agravar a situação estão os custos crescentes do consumo de energia, a construção de infraestruturas adicionais e o aumento das despesas com pessoal. Embora a Oracle tenha experimentado um aumento significativo nos preços após os resultados do trimestre anterior, impulsionado por um aumento na sua carteira de pedidos, um número crescente de analistas questiona agora a rentabilidade futura da empresa. A empresa divulgou uma carteira de pedidos de US$ 455 bilhões, incluindo um acordo recente com a OpenAI avaliado em US$ 300 mil milhões nos próximos cinco anos. A empresa está a reportar um fluxo de caixa livre negativo devido a investimentos imensos em novos centros de dados, levando a sua dívida a crescer mais rapidamente do que a dos seus concorrentes. Recentemente, também surgiram preocupações em relação ao chamado «financiamento circular». Embora ainda estejam longe dos esquemas observados durante a bolha da internet, esses padrões estão a começar a levantar «sinais de alerta» entre os analistas. O Esquema Oracle-OpenAI-Nvidia A Nvidia investe na OpenAI (até US$ 100 bilhões).

investe na OpenAI (até US$ 100 bilhões). A OpenAI adquire serviços da Oracle (compromisso de US$ 300 bilhões).

adquire serviços da Oracle (compromisso de US$ 300 bilhões). A Oracle aluga chips da Nvidia.

aluga chips da Nvidia. Os lucros retornam à Nvidia através da compra de chips. Analistas de Wall Street alertam A receita anual da OpenAI é cinco vezes menor do que a sua obrigação anual para com a Oracle.

A AMD está a oferecer à OpenAI uma participação acionária de 10% em troca de um compromisso de compra.

Jim Chanos, o famoso vendedor a descoberto de Wall Street, adverte: «Por que os vendedores estão a subsidiar os compradores se a procura é infinita?» Reação do mercado e perspetivas técnicas O US100 testou hoje o nível de 25.000 pontos, o que proporciona um suporte adicional ligado aos picos locais de 22 a 23 de setembro. A Oracle está atualmente a reduzir as perdas, embora o preço tenha anteriormente ultrapassado os mínimos locais de 1 de outubro, revertendo efetivamente cerca de metade do salto de preço de 10 de setembro. Uma quebra definitiva do nível de 25.000 pontos pelo US100, combinada com a violação da retração de Fibonacci de 38,2% da última onda ascendente, poderia desencadear uma correção maior. A última correção em setembro sugeriria que o suporte se situa em torno do nível de 24.600 pontos.

