💡 US100 consolida antes do IPC

O que esperar dos resultados da inflação nos EUA Às 13h30, os investidores receberão os últimos dados de inflação dos EUA, que, juntamente com os relatórios NFP e PCE, são os componentes mais críticos que influenciam as decisões do Federal Reserve em relação às taxas de juros. A importância destes dados faz com que os mercados aguardem ansiosamente pelos resultados, que podem moldar o sentimento em Wall Street e no mercado cambial nos próximos dias. Principais informações antes do IPC: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O IPC geral provavelmente subiu para 0,3% m/m em janeiro (vs. 0,4% anteriormente), e o IPC subjacente provavelmente aumentou para 0,3% m/m (vs. 0,2% anteriormente).

Em termos anuais, isto significaria que o IPC geral permanece em 2,9%, enquanto o IPC subjacente cai para 3,1% (de 3,2% anteriormente).

Os dados da inflação do segundo semestre de 2024 podem ser revistos em baixa, sugerindo que a desinflação foi mais forte do que se pensava anteriormente, reforçando potencialmente a convicção da Fed de que se está a aproximar do seu objetivo de inflação de 2%. Fonte: XTB Research  Aumento das Expectativas de Inflação O relatório de sexta-feira da Universidade de Michigan revelou um salto significativo nas expectativas de inflação. Os consumidores americanos esperam agora aumentos de preços muito mais elevados do que no mês passado, antecipando uma inflação de 4,3% ao longo do próximo ano (anteriormente 3,2%). Uma fonte potencial deste aumento das expectativas é, em primeiro lugar, as tarifas de Donald Trump, que poderá restringir o mercado de bens nos EUA a curto e médio prazo. Fonte: XTB Research Não há riscos no mercado de trabalho? Embora Jerome Powell tenha enfatizado claramente no seu discurso de ontem que o mercado de trabalho não é uma fonte de preocupações atuais em relação à inflação, os salários dos EUA (um dos principais componentes da inflação) têm mostrado um aumento gradual ao longo dos últimos meses. Os salários em janeiro subiram mais do que o esperado (de 3/9% para 4,1%), mas o impacto destes dados é parcialmente atenuado pela revisão global em alta do último relatório NFP de 2024. Fonte: XTB Research Perspetiva da Reserva Federal Uma leitura sazonalmente mais elevada não deverá afetar a posição “sem pressa” da Reserva Federal. O aumento da inflação entre o final de 2024 e o início de 2025 já estava previsto no início do quarto trimestre de 2024, tanto nos EUA como na UE. Por conseguinte, a Reserva Federal centrar-se-á principalmente na tendência geral da inflação subjacente, com um ajustamento adicional, caso os dados do final do ano sejam revistos em baixa, sinalizando uma transmissão mais forte da política monetária. Os mercados monetários estão atualmente a fixar o preço da primeira redução das taxas em setembro de 2025. Uma descida mais forte do que o previsto da inflação subjacente poderá deslocar as expectativas para mais perto de meados do ano. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Resumo: É provável que os automóveis e as rendas continuem a exercer uma pressão descendente sobre o IPC no primeiro semestre de 2025 , apoiando a tendência mais ampla de desinflação .

Espera-se que a Fed ignore os choques temporários , como o aumento dos preços dos alimentos, concentrando-se antes nas tendências da inflação subjacente .

Dados revistos que indiquem uma desinflação mais forte poderão reforçar a decisão da Fed de manter as taxas de juro inalteradas a curto prazo, antes de as reduzir mais tarde.

Pelo contrário, se as leituras da inflação saírem acima das expectativas, a Fed poderá encontrar uma razão para adiar ainda mais a flexibilização .

Este cenário pode ser desfavorável para Wall Street , que tem um melhor desempenho num ambiente de fácil acesso ao capital . O US100 continua lateral, antes da publicação dos dados do IPC. No entanto, a longo prazo, o índice mantém uma forte tendência de alta, tecnicamente apoiada pelas médias móveis exponenciais (EMA de 50 períodos, 100 períodos e 200 períodos). Fonte: xStation5 Â

