US100 desvaloriza 2% 📉

Futuros do Nasdaq voltam a recuar🗽 Os fracos dados sobre as encomendas da ASML e as restrições à exportação dirigidas à Nvidia estão a pesar sobre os futuros de Wall Street. Os futuros do US100 estão a recuar mais de 2%. Este sentimento negativo é resultado de vários factores importantes que estão a inquietar os investidores e a lançar uma sombra sobre as perspectivas do sector tecnológico. As principais preocupações incluem a escalada das tensões comerciais com a China - sobretudo a potencial implementação de novas tarifas de 245% sobre produtos selecionados -, resultados financeiros decepcionantes do gigante holandês de semicondutores ASML e restrições mais rigorosas à exportação de chips avançados produzidos pela Nvidia. Além disso, Hong Kong suspendeu os serviços postais para as mercadorias destinadas aos EUA. Escalada da guerra comercial Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Os receios de um agravamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China voltaram a estar no centro das atenções. Como salienta a Bloomberg, a política tarifária de Donald Trump evidencia a natureza errática da sua abordagem - tendo retirado concessões anteriores concedidas à Nvidia. Em segundo lugar, sugere que as tensões entre os EUA e a China continuam sérias, mesmo que uma calma superficial pareça prevalecer. Para além de revogar as isenções concedidas à Nvidia e de potenciais tarifas sobre minerais críticos, a Casa Branca planeia agora impor tarifas de 245% sobre determinados produtos. De acordo com os meios de comunicação social, estas poderão aplicar-se inicialmente a artigos como seringas e agulhas - produtos com um impacto económico limitado para qualquer uma das economias. Resultados fracos da ASML Outro fator que pesa sobre o sentimento dos investidores são os dados de encomendas mais fracos do que o previsto publicados pela ASML Holding NV (ASML.NL). Além disso, a empresa avisou que as tarifas de importação poderiam afetar os seus resultados financeiros em 2025 e 2026. Como principal fornecedor de sistemas avançados de litografia para fabricantes globais de chips, a ASML apontou para uma fraqueza notável no sector dos semicondutores. O declínio nas encomendas pode indicar um abrandamento da procura de novos chips, o que afecta diretamente as perspectivas de crescimento de muitas empresas tecnológicas e se reflecte nos declínios observados nos US100. Nvidia enfrenta novas restrições à exportação Este é outro golpe para o sector tecnológico e para as relações entre os EUA e a China vem do endurecimento das regras de exportação de chips avançados pela Nvidia. O governo dos EUA exigirá agora uma licença especial para exportar os chips H20 da empresa para a China. A Nvidia já tinha manifestado a sua oposição a estas medidas. Inicialmente, a empresa deveria estar coberta por um “guarda-chuva protetor”, mas Trump parece ter acabado por retirar essa salvaguarda, impondo novas condições à empresa. A Nvidia estima que, no primeiro trimestre fiscal, incorrerá em cerca de 5,5 mil milhões de dólares em custos relacionados com o inventário, obrigações de compra e reservas associadas a produtos. Reação do mercado Em resposta, os futuros do US100 recuaram mais de 2%. No entanto, as quedas mais acentuadas começaram às 7:00 AM, após a divulgação dos resultados da ASML. Ao mesmo tempo, houve um afastamento do dólar americano e um aumento nos preços do ouro. O US100 continua a ser negociado abaixo da EMA200, e continua a não conseguir recuperar acima da retração de Fibonacci nos 38,2.  Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.