US100 dispara mais de 1.6% com o acordo UK-US

Trump afirma é que é melhor comprar ações agora

O presidente Trump revelou na quinta-feira um acordo comercial inovador com o Reino Unido, impulsionando o otimismo dos investidores e fazendo com que o S&P 500 subisse aproximadamente 1,5%. O acordo reduz as barreiras às exportações americanas, mantendo uma tarifa básica de 10%. Os principais elementos incluem: Transporte rápido de mercadorias americanas na alfândega do Reino Unido; maior acesso ao mercado para as exportações agrícolas dos EUA, incluindo carne bovina e etanol; 100.000 veículos fabricados no Reino Unido autorizados a entrar nos EUA com uma tarifa de 10% (em vez de 27,5%); entrada sem tarifas para motores Rolls-Royce e peças de avião; uma companhia aérea britânica que se compromete a comprar US$ 10 mil milhões em aviões Boeing. «Isto vai impulsionar o comércio entre os nossos países, não só protegerá empregos, mas também criará empregos, abrindo o acesso ao mercado“, afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que participou do anúncio por telefone. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, indicou que este acordo protegerá ”dezenas de milhares de empregos" para os fabricantes de automóveis do Reino Unido. Marcas de luxo como Jaguar Land Rover, McLaren e Aston Martin devem se beneficiar significativamente.

O presidente Trump enfatizou que este acordo não servirá de modelo para outras nações: «É um número baixo, eles fizeram um bom acordo. Muitos, alguns, serão muito mais altos.» Entretanto, as negociações com a China continuam, com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o USTR Jamieson Greer a iniciar negociações formais esta semana. As tarifas de 145% sobre os produtos chineses permanecem em vigor durante estas discussões. O presidente também encorajou os investidores, sugerindo: «Se o Congresso aprovar uma lei que prorroga os cortes de impostos, além de todos estes acordos comerciais que estamos a fazer, este país chegará a um ponto — é melhor sair e comprar ações agora.» US100 (D1) O Nasdaq 100, representado pelo US100, está a ser negociado acima do nível 20.000, o que se alinha com a retração de Fibonacci de 38,2%.

Os compradores vão tentar testar novamente as médias móveis de 200 e 100 dias, enquanto os vendedores vão tentar empurrar o índice para baixo de 19.195 — um nível importante que anteriormente desencadeou uma tendência de alta — com uma meta próxima da retração de Fibonacci de 61,8%. O RSI permanece acima do limiar de 48,5, um nível que historicamente sinalizou um retorno do momentum de alta quando rompido. Enquanto isso, o MACD está começando a se ampliar, o que pode confirmar uma postura de alta. Fonte: xStation