Resultados Fracos da Oracle Abalam o Setor Tecnológico e Pressionam Nasdaq e Bitcoin Os ganhos após a decisão do Fed evaporaram rapidamente, uma vez que os resultados decepcionantes da Oracle (ORCL.US) prejudicaram o sentimento e afetaram fortemente as ações de tecnologia. Os investidores desviaram o foco da perspetiva de novos cortes nas taxas de juro e voltaram a concentrar-se nos fundamentos do setor tecnológico, onde ressurgem as preocupações com as avaliações exageradas, os gastos excessivos em infraestruturas de IA e o baixo retorno do capital investido. As ações ligadas à IA ficaram sob pressão após a divulgação dos resultados da Oracle: a Nvidia e a AMD caíram cerca de 1%, enquanto a CoreWeave registou uma queda de quase 4%. Os futuros do Nasdaq 100 ( US100



) caíram mais de 1,5% na mínima do dia, arrastando as ações de tecnologia asiáticas para baixo. Atualmente, o US100 está em queda de cerca de 0,8%, enquanto o US500 recua 0,6%. Na Ásia, as ações da SoftBank, fortemente ligadas à OpenAI, afundaram mais de 8% em Tóquio. As ações da Oracle caíram mais de 10% no pregão após o fechamento da bolsa, depois que a receita do segundo trimestre fiscal ficou bem abaixo das expectativas do mercado. A fraqueza é particularmente dolorosa, dada a posição da Oracle no boom da IA e as crescentes preocupações com as avaliações inflacionadas em todo o setor.



A empresa revelou um aumento nos gastos com centros de dados de IA e infraestrutura de hardware, mas os resultados sugerem que a monetização está a progredir mais lentamente do que os investidores esperavam. O desequilíbrio entre o aumento dos custos e o crescimento mais lento da receita está a suscitar novas preocupações.



O Bitcoin caiu mais de 2,5% hoje, apagando o seu salto pós-Fed de $94.000 para $90.000, um sinal claro do retorno da aversão ao risco ao mercado. O US100 está a tentar estabilizar após a liquidação e voltou a subir acima da MME de 200 horas. Apesar da volatilidade do final do outono, o Nasdaq 100 ainda está em alta de quase 22% este ano, enquanto o Índice MSCI Global Equity permanece mais de 20% acima no acumulado do ano, a caminho de seu melhor desempenho anual desde 2019. US100 (D1) Fonte: xStation5 O Bitcoin perdeu quase instantaneamente os ganhos relacionados com a Reserva Federal, à medida que os futuros dos EUA se reverteu. Fonte: xStation5 A Oracle preocupa Wall Street, mas será que deveria? Em vez de acalmar os mercados, o relatório trimestral da Oracle reacendeu o debate sobre se os gastos com infraestrutura de IA foram excessivos. A preocupação é justificada? Recorde-se que, em setembro, a Oracle assinou um contrato de cinco anos no valor de US$ 300 mil milhões com a OpenAI para fornecimento de capacidade computacional, o que fez com que as ações subissem acentuadamente numa única sessão. Após esse anúncio, Larry Ellison tornou-se brevemente a pessoa mais rica do mundo. Nos últimos seis meses, a empresa assinou cerca de $385 mil milhões em contratos adicionais, incluindo com a Nvidia e a Meta Platforms, mas o otimismo em relação às ações está a diminuir. No último trimestre, a Oracle apresentou lucros de $2,26 por ação, muito acima da previsão de $1,64, mas a receita trimestral ficou em $16,06 mil milhões, ficando aquém das expectativas de $16,2 mil milhões. Apesar da decepção, a Oracle ainda registou um crescimento de 14% na receita e um salto notável de 68% nas vendas da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para $4,1 mil milhões, enquanto a receita total da nuvem atingiu $7,98 mil milhões (contra $ 7,92 mil milhões esperados). Ainda assim, isso não foi suficiente para satisfazer Wall Street.



O lucro líquido subiu de $3,15 mil milhões no ano anterior para $6,14 mil milhões. A receita de software caiu 3%, para $5,88 mil milhões, abaixo dos $6,06 mil milhões esperados. Apesar do lucro líquido mais alto, o fluxo de caixa livre no trimestre de novembro foi negativo em $10 mil milhões, muito pior do que os $5,2 mil milhões projetados.



Para o próximo trimestre, a empresa espera um lucro de $1,70–$1,74 por ação e um crescimento da receita de 19–21% em relação ao ano anterior. O consenso ficou em $1,72 por ação e $16,87 mil milhões em receita, o que implica um crescimento de cerca de 19%. A Oracle também aumentou o seu CAPEX anual planejado em US$ 15 bilhões, para $ 50 mil milhões, um aumento de 40%, em comparação com $21 mil milhões no ano fiscal anterior.



A receita assinada, mas ainda não reconhecida, subiu para $528 mil milhões, um aumento surpreendente de 438% em relação ao ano anterior e um salto notável em relação aos $455 mil milhões do último trimestre. O pipeline é enorme e continua a expandir-se, e a Oracle espera uma receita adicional de $4 mil milhões no ano fiscal de 2027.



A OpenAI comprometeu-se a gastar mais de $300 mil milhões na infraestrutura da Oracle ao longo de cinco anos, uma pedra angular da posição da Oracle no ecossistema de IA. O desafio para os mercados é que essa construção agressiva de centros de dados e infraestrutura de IA impulsionou as encomendas, mas também aumentou significativamente o endividamento da empresa.



A Oracle insiste que manterá a sua classificação de crédito de grau de investimento e afirma que parte do financiamento virá de clientes que fornecem os seus próprios chips para instalação nos centros de dados da Oracle, bem como de fornecedores que oferecem chips sob contratos de leasing. Novos compromissos elevaram as despesas de capital anuais projetadas para cerca de $50 mil milhões (acima dos $35 mil milhões estimados em setembro), em comparação com $21 mil milhões no último ano fiscal.



A empresa abordou relatórios de analistas que sugerem que a Oracle pode precisar de mais de $100 mil milhões para concluir a expansão da sua infraestrutura. A Oracle argumenta que as suas necessidades reais de financiamento serão menores. Durante o trimestre, a Oracle nomeou Clay Magouyrk e Mike Sicilia como seus novos CEOs e apresentou um conjunto de agentes de IA projetados para automatizar os processos financeiros, de RH e de vendas. Os lucros GAAP e ajustados foram impulsionados por um ganho antes de impostos de $2,7 mil milhões com a venda de sua participação na fabricante de chips Ampere, que a SoftBank concordou em adquirir por $6,5 mil milhões. A Oracle explicou que vendeu a Ampere porque a produção de seus próprios chips não é mais vista como estrategicamente necessária. A empresa pretende agora utilizar os chips que os seus clientes preferirem. As ações da Oracle caíram 23% em novembro, o pior desempenho mensal das ações desde 2001. O preço permanece cerca de 30% abaixo do pico de setembro, embora ainda esteja mais de 30% acima no acumulado do ano, superando o desempenho do Nasdaq. Fonte: xStation5

