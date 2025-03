US100 mergulha 2%🚩

💡Wall Street continua em queda com mais incerteza em relação às tarifas

Â

Os índices dos EUA estão a retomar as quedas, apagando grande parte da recuperação que ocorreu nas últimas duas sessões. A fraqueza é particularmente visível no sector tecnológico, onde as ações BigTech continuam a perder terreno. A razão para uma venda tão forte são os relatórios do WSJ sobre as próximas alterações tarifárias. Eis as principais conclusões:

Os impostos sobre o IVA serão “tidos em conta” na fixação das taxas aduaneiras

Os Estados Unidos consideraram (e depois abandonaram) um sistema pautal de três níveis que não incluiria quaisquer regiões “isentas de direitos”

Os legisladores receiam que o USTR não consiga lidar com toda a burocracia relacionada com os direitos aduaneiros

Os legisladores canadianos afirmaram que os direitos aduaneiros são “praticamente certos”

Para além das tarifas mútuas, as novas tarifas de 25% aplicar-se-ão aos automóveis, produtos farmacêuticos e semicondutores, entre outros

Outra razão para as descidas são os dados mais fortes do que o previsto da economia dos EUA, onde a produção industrial e as licenças de construção foram muito superiores ao esperado. Como resultado, o mercado pode estar preocupado com o facto de a mensagem de amanhã do Presidente da Reserva Federal, Powell, ser um pouco mais agressiva e reservada - especialmente tendo em conta as esperanças, até agora ilusórias, de aliviar as tensões comerciais sob a nova administração.

Como resultado, o contrato Nasdaq100 (US100) está a recuar quase 2%, e as ações de empresas como a Alphabet (GOOGL.US), Meta Platforms (META.US) e Nvidia (NVDA.US) estão a perder entre 3,5% e 4%. Entre as empresas individuais, vale a pena mencionar a Tesla (TSLA.US), cujas ações já estão a perder mais de 6% devido às preocupações com o declínio da sua quota no mercado asiático, bem como à decisão de Toronto de não conceder subsídios financeiros aos veículos Tesla comprados como táxis ou rideshares devido às tensões comerciais com os Estados Unidos.

As empresas do setor de petróleo e gás estão a ter o melhor desempenho hoje, tendo como pano de fundo o setor de tecnologia. Fonte: xStation

O gráfico indica que as quedas de hoje estão a ocorrer em volume relativamente baixo. Por outro lado, o contrato caiu abaixo das importantes médias exponenciais EMA50 e EMA200 no período horário. Fonte: xStation5Â