US100 perde 0,3%. As ações da Albemarle e do Grupo Cava ganham 📈

Os sentimentos do mercado acionista dos EUA são mistos hoje; US500 e US100 flutuam em torno dos máximos de sempre

O CPI dos EUA está em linha com as expectativas; a Fed Logan prevê cortes cautelosos nas taxas no futuro; a taxa real dos fundos da Fed está um passo mais perto da neutralidade

O Fed Kashkarki considera que as condições do mercado de trabalho são mais suaves e que o Fed está numa boa posição para apoiar o crescimento, se necessário

Rendimentos do Tesouro a 10 anos 'pegajosos' a 4,43% hoje; ganhos do dólar americano; ações relacionadas com o Bitcoin Coinbase e Microstrategy pouco alteradas apesar do aumento do Bitcoin acima dos $92k US100 (D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os sentimentos gerais sobre a sessão de hoje do mercado de ações dos EUA são mistos. Fonte: xStation5 Notícias do mercado de ações dos EUA A Amgen (AMGN.US) sobe 4% depois de a farmacêutica dizer que os resultados do seu estudo de fase 1 sobre o MariTide não sugerem preocupações com a segurança dos ossos e não alteram a sua convicção.

A Coty (COTY.US) desce 2%, depois de a empresa de beleza ter sido despromovida de comprada para mantida pela TD Cowen, que notou a existência de catalisadores limitados a curto prazo.

A CyberArk Software (CYBR.US) subiu 7%, depois de a empresa de software de segurança ter apresentado resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas e aumentaram a sua previsão para o ano inteiro.

A MARA Holdings (MARA.US) cai 4%, depois de a empresa de mineração de Bitcoin ter divulgado receitas do terceiro trimestre que não corresponderam às expectativas.

A Spire Global (SPIR.US) sobe 27% depois de a empresa de dados e análises espaciais ter acordado a venda da sua atividade marítima à Kpler por cerca de 241 milhões de dólares. Podemos ver também hoje a subida das ações da Momentus (MTUS.US) e da RocketLab (RKLAB.US)

O Cava Group (CAVA.US) sobe 17% depois de a cadeia de restaurantes mediterrânicos ter aumentado as suas projecções anuais para as vendas comparáveis.

A Albemarle (ALB.US), a maior mineradora de lítio e fornecedora de veículos eléctricos dos EUA, sobe 7%, continuando a recuperação, uma vez que a grande mineradora de lítio Liontown planeia cortes na produção, beneficiando potencialmente

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.