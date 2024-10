US100 recupera após os resultados da Tesla

US100 sobe com Tesla em alta 📈

O Nasdaq 100 está a mostrar sinais de recuperação após o relatório de resultados do terceiro trimestre da Tesla, melhor do que o esperado, o que marca um início promissor para a temporada de resultados cruciais para as empresas tecnológicas dos Sete Magníficos. O índice está atualmente a ser negociado em alta de 0,2%, uma vez que o desempenho robusto da Tesla poderá anunciar uma recuperação mais ampla do sector tecnológico. As ações da Tesla estão 17% mais altas, para $250 por ação.

A Tesla supera as principais métricas

Os resultados do terceiro trimestre da Tesla excederam as expectativas de Wall Street em várias áreas cruciais. Embora a receita tenha falhado ligeiramente os objetivos de 25,18 mil milhões de dólares contra os 25,43 mil milhões de dólares esperados, a empresa apresentou lucros por ação mais fortes do que o previsto de 0,72 dólares, ultrapassando os 0,60 dólares projectados. Mais notavelmente, o fluxo de caixa livre atingiu US $ 2,47 bilhões, superando significativamente as expectativas de US $ 1,61 bilhão.

As ações do fabricante de veículos elétricos subiram quase 10% nas negociações fora de horas, invertendo as perdas anteriores de 1,98% durante a sessão normal. Esta reviravolta dramática reflecte a receção positiva por parte dos investidores da eficiência operacional da Tesla e da melhoria dos indicadores de rentabilidade.

A diversificação impulsiona o crescimento

A história de crescimento da Tesla estende-se para além do seu negócio automóvel principal. Enquanto as receitas do setor automóvel cresceram modestamente 2% em relação ao ano anterior, o segmento de energia e armazenamento da empresa demonstrou um crescimento notável, aumentando 52% para atingir 2,38 mil milhões de dólares. As receitas de serviços também mostraram um forte impulso, aumentando em aproximadamente 30% ao ano.

Otimismo em relação ao futuro

Num mercado preocupado com o crescimento do setor tecnológico, a projeção da Tesla de um “ligeiro crescimento” nas entregas de veículos para 2024 proporciona um alívio bem-vindo aos investidores que se preparavam para potenciais declínios ano após ano. O facto de a empresa ter conseguido produzir o seu veículo número 7 milhões e os planos ambiciosos para o Cybertruck e modelos mais económicos sugerem uma dinâmica contínua.

Implicações dos Sete Magníficos

Sendo o primeiro dos Sete Magníficos a apresentar relatórios nesta época de lucros, o desempenho da Tesla poderá dar um tom positivo aos próximos relatórios de outros gigantes da tecnologia. A capacidade da empresa para manter a rentabilidade enquanto navega em condições de mercado difíceis demonstra a resiliência que os investidores procuram no atual ambiente económico.

EPS esperado para a Alphabet Fonte: Bloomberg

Na próxima semana, a Alphabet (empresa-mãe da Google) deverá apresentar os seus resultados a 29 de outubro.

EPS esperado para a Microsoft Fonte: Bloomberg

A seguir à Alphabet, a Microsoft e a Meta Platforms (empresa-mãe do Facebook) apresentarão os seus relatórios a 30 de outubro.

EPS esperado para a Meta Fonte: Bloomberg

As expectativas em relação às empresas dos “Sete Magníficos” são elevadas, pelo que os lucros da Tesla, melhores do que o previsto, constituíram um sinal de alívio para os investidores centrados na tecnologia.

US100 (D1)

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está atualmente a ser negociado acima do nível de retração Fibonacci de 78,6%, após uma tentativa falhada de quebra descendente ontem. Para manter a dinâmica ascendente, a resistência chave em 20.638 precisa de ser ultrapassada. Este nível corresponde ao fechamento semanal mais alto de todos os tempos e tem actuado como uma forte resistência na semana anterior. Para os ursos ganharem o controlo, eles devem primeiro quebrar abaixo do nível de retração Fibonacci de 78,6%, seguido pelos máximos de meados de agosto em 19.917,81. Estes níveis têm fornecido um apoio significativo durante a tendência de alta que começou no final de julho. Uma quebra destas zonas de apoio pode levar a um teste das SMAs de 100 e 50 dias.

O RSI está mostrando sinais de divergência de baixa, com altas e baixas mais baixas, enquanto o MACD também está se alargando, sinalizando uma potencial dinâmica de baixa. Apesar disso, a SMA de 50 dias está a alargar-se contra a SMA de 100 dias após um cruzamento de alta, o que ainda indica um momento de alta subjacente. Fonte: xStation 5