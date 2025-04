US100 reduz as perdas iniciais📈

🚨Wall Street eleva o sentimento antes do discurso de Trump às 08:00 pm GMT Os investidores estão a regressar às ações norte-americanas e a inverter uma venda inicial em antecipação do “Dia da Libertação”, durante o qual o Presidente dos EUA, Donald Trump, irá revelar uma política tarifária completamente nova dos EUA, anunciando tarifas sobre um número indeterminado de países e bens. Trump disse que vai ser “muito simpático” com os outros países. Ontem, a porta-voz da Casa Branca, Leavitt, indicou que Trump está a considerar “seriamente” o que está a acontecer nos mercados.

De acordo com fontes anónimas familiarizadas com os planos da administração dos EUA, o Gabinete do Representante Comercial dos EUA está a preparar uma terceira opção: uma tarifa geral sobre um grupo selecionado de países, que seria provavelmente mais baixa do que a opção anterior de tarifas universais de 20%.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, avisou também que as alterações tarifárias seriam objeto de negociação, reduzindo o risco de alterações extremas.

A variação do emprego no mercado de trabalho dos EUA em março, de acordo com a ADP, também ficou bem acima das previsões, sugerindo que os receios de uma recessão nos EUA podem ser prematuros. A variação foi de 155 mil postos de trabalho contra 120 mil previstos. A produção industrial também subiu mais do que o esperado, aumentando 0,6% m/m contra 0,5% das expectativas. Todos estes elementos dão aos mercados razões para acreditar que a “guerra tarifária” e o “Dia da Libertação” são um instrumento de negociação de Trump e não um novo método para moldar as condições económicas nos Estados Unidos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app US100 (H1) O US100 está a recuperar as perdas após a abertura da sessão dos EUA e está atualmente a perder menos de 0,3% contra uma queda de quase 1,3% após o relatório ADP. Olhando para as reações de preços anteriores, vemos que a área em torno de 19.300 pontos pode vir a ser um suporte significativo para os compradores.  No período de tempo M30, temos atualmente um novo teste da EMA de 200 períodos (curva dourada). Esta área pode ser um ponto de resistência chave no curto prazo. Fonte: xStation5 Â

