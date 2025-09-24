US100 valoriza, após os bon resultados da Micron📈

As previsões otimistas da gigante norte-americana da Micron alimentaram os ganhos no Nasdaq, enquanto os ganhos sólidos reforçaram a confiança de que a tendência da IA permanece robusta. Os analistas da Cantor Fitzgerald e do Deutsche Bank aumentaram o preço-alvo da Micron (MU.US) para 200 dólares por ação, citando a infraestrutura de IA como o principal impulsionador. O Goldman Sachs fixou o seu objetivo de forma muito mais defensiva em 145 dólares por ação (mais de 10% abaixo do preço das ações da Micron). Além disso, as acções do gigante tecnológico chinês Alibaba subiram depois de as previsões de despesas com infra-estruturas de IA terem sido aumentadas acima dos 50 mil milhões de dólares inicialmente estimados. Isto reforça a convicção do mercado de que as empresas chinesas estão a “recuperar o atraso” em relação às suas congéneres norte-americanas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 A Micron Technology apresentou previsões que excedem largamente as expectativas do mercado - a empresa prevê receitas de 12,5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, em comparação com as estimativas dos analistas de 11,9 mil milhões de dólares. Os ganhos por ação são esperados em 3,75 dólares, bem acima do consenso de 3,05 dólares. O crescimento está a ser impulsionado pelo aumento da procura de soluções de inteligência artificial , particularmente HBM (High Bandwidth Memory) , que é essencial para alimentar chips e sistemas de IA.

, particularmente , que é essencial para alimentar chips e sistemas de IA. O CEO Sanjay Mehrotra enfatizou que a Micron está entrando no ano fiscal de 2026 “com forte impulso” e o “portfólio mais competitivo de sua história”. Continua a ser o único fabricante de memórias com sede nos EUA.

enfatizou que a Micron está entrando no ano fiscal de 2026 “com forte impulso” e o “portfólio mais competitivo de sua história”. Continua a ser o único fabricante de memórias com sede nos EUA. No quarto trimestre (terminado a 28 de agosto), a empresa registou um aumento de 46% nas receitas, para 11,3 mil milhões de dólares, com um EPS de 3,03 dólares, superando as expectativas. As ações estão a valorizar mais de 3% após os resultados e quase dobraram desde o início do ano, superando significativamente os pares graças ao boom da IA e à crescente demanda do setor de data center, que agora responde por mais da metade da receita do grupo. É provável que a empresa atinja hoje um novo recorde acima dos $170 por ação. Fonte: xStation5 Os ADR europeus da Alibaba subiram quase 8% hoje, sendo negociados nos níveis mais elevados desde o outono de 2021. Fonte: xStation5

