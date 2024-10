US2000 perde 1.2% caindo para o nível mais baixo desde meados de Agosto 📉

O índice americano de média capitalização Russell 2000 (US2000) está a ser negociado hoje em baixa de mais de 1,2%, em grande parte agravado por quedas no sector bancário regional, que ficou sob pressão de uma sessão de baixa mais ampla entre os bancos americanos, onde o JP. Morgan (JPM.US) está a perder quase 7%, na sequência de um aviso sobre a expetativa de um menor rendimento líquido de juros (NII) em 2025. As empresas de biotecnologia estão a registar os maiores ganhos no índice, para algumas das quais os cortes nas taxas da Fed poderão ser benéficas e reduzir o risco de “esgotamento de capital” e suspensões de negócios.

A volatilidade adicional no mercado é alimentada pelo debate presidencial entre Trump e Kamala Harris, que terá lugar na terça-feira à noite.

O sentimento no mercado das pequenas empresas é ainda agravado pela fraqueza dos índices maiores, que, apesar das recentes vendas, não estão a mostrar força; os contratos no DJIA (US30) estão a perder 0,8% hoje.

Os analistas da Fitch Ratings esperam que o próximo ciclo de flexibilização monetária da Reserva Federal seja relativamente suave e lento, segundo os “padrões históricos

Michelle Bowman, membro da Reserva Federal, comentou o sector bancário e informou que “as preocupações com os testes de stress incluem a volatilidade e a transparência”.

As ações do New York Community Bancorp (NYCB.US) estão a perder quase 7% hoje; os investidores esperam que uma maior probabilidade de recessão possa ser um gatilho para a venda de bancos, vulneráveis ao risco dos imóveis comerciais As vendas no setor financeiro, com quedas moderadas no sector tecnológico, pesa hoje sobre o sentimento dos investidores no mercado americano em geral. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O US2000 está hoje a testar a média móvel exponencial de 200 sessões (EMA200), que é o limite convencional entre uma tendência de baixa e uma tendência de alta. As três tentativas anteriores de ir abaixo dela resultaram numa recuperação decisiva. Fonte: xStation5

