US2000 sobe mais de 1.5% guiado pelo sentimento positivo dos bancos 🔎

O US2000 ganha 1,45% para 2305 pontos na quarta-feira, atingindo o seu nível mais elevado desde julho e preparando-se potencialmente para atingir níveis não vistos desde novembro de 2021. Esta recuperação é especialmente impulsionada pelo sólido desempenho do sector financeiro, com o SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a subir pelo quarto dia consecutivo para os seus níveis mais elevados desde março de 2023. O ETF KRE ganhou quase 11% apenas nas duas primeiras semanas de outubro. Os fortes relatórios de ganhos dos principais bancos reforçaram a confiança dos investidores. As acções do Morgan Stanley aumentaram 6,80% após terem registado lucros recorde, e as do U.S. Bancorp subiram 4,30% devido a um resultado líquido de juros melhor do que o previsto.

Os investidores estão a mudar de megacapitais tecnológicas caras para ações das financeiras e de pequena capitalização menos dispendiosas, contribuindo para a dinâmica do Russell 2000 (US2000). O índice subiu 1,45% para um máximo de mais de dois meses, uma vez que a flexibilização das taxas de juro aliviou as preocupações de capital das pequenas empresas altamente alavancadas. A recente melhoria dos dados macroeconómicos também apoia as especulações dos investidores quanto a um cenário de não recessão na economia dos EUA. Naturalmente, esta perspetiva reforçada por cortes nas taxas de juro seria a melhor para as empresas de pequena capitalização no mercado dos EUA.

US2000 (intervalo D1)

Se o Russell 2000 quebrar o seu máximo de julho em torno dos 2300 pontos, poderá ter como objetivo um regresso aos seus máximos de sempre acima dos 2450 pontos a partir de 2021, o que implica um ganho potencial de 6,5%

Fonte: xStation 5