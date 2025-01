⌚US500 antes do relatório sobre o emprego

📈Os futuros das ações dos E.U. estão a reduzir as perdas anteriores da sessão de negociação asiática, com os investidores a aguardarem o relatório crucial das folhas de pagamento não-agrícolas. O Bureau of Labor Statistics dos E.U.A. irá divulgar os dados do emprego às 13:30 GMT. Os economistas inquiridos pela Bloomberg prevêem que o valor do NFP fique entre 160.000 e 165.000.

A taxa de desemprego deverá manter-se estável em 4,2%, embora algumas previsões sugiram um potencial aumento para 4,3%.

Uma forte impressão do NFP iria sublinhar a resiliência da economia dos E.U., reforçando o dólar, apoiando os ganhos de Wall Street, e potencialmente reforçando a posição hawkish da Reserva Federal. Expectativas positivas precedem os dados de emprego Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O consenso do mercado aponta para um aumento robusto do emprego nos E.U.A. em dezembro. Enquanto o consenso gira em torno de 160.000-165.000, a Bloomberg Economics antecipa um valor até 100.000 mais alto, citando a sazonalidade dos dados. Prevê-se que as folhas de pagamento privadas aumentem em 135.000, um número a ser ponderado contra o dececionante relatório ADP, que mostrou apenas 122.000 novos empregos. A leitura de hoje é teoricamente esperada para ser mais forte, acima da média, devido à compensação do baixo crescimento do emprego em outubro, quando os E.U. foram afectados por furacões. O mercado de trabalho dos E.U.A. permanece estável, como evidenciado pelos pedidos iniciais de auxílio-desemprego que oscilam perto de 200.000. A sazonalidade de dezembro relacionada com as contratações de férias deve teoricamente apoiar uma leitura mais elevada do NFP. No entanto, do ponto de vista da Reserva Federal, os dados salariais serão fundamentais. As previsões consensuais não apontam para qualquer fogo de artifício e indicam que a taxa de crescimento anual se mantém em 4,0%, numa base anual, e que a taxa de crescimento mensal desce de 0,4%, numa base mensal, para 0,3%, numa base mensal. Uma surpresa positiva de 0,5% mês a mês ou superior poderá assinalar um potencial ressurgimento das pressões inflacionistas. Recentemente, registou-se uma melhoria acentuada no sentimento das pequenas empresas dos EUA, o que deverá apoiar uma recuperação na contratação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. O fundo de salários dos EUA continua a registar um crescimento saudável superior a 2% ao ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. A Fed continua a concentrar-se nos dados? A Fed mudou a sua abordagem à política monetária nos últimos tempos, sinalizando que não há necessidade de cortes iminentes nas taxas, embora, ainda em setembro, tenha afirmado que iria prestar mais atenção ao mercado de trabalho. Atualmente, o mercado de trabalho não representa uma ameaça. No entanto, uma leitura abaixo de 100.000 e um aumento da taxa de desemprego poderia levar a Reserva Federal a reavaliar as suas perspectivas de política monetária com uma lente mais dovish. Se os dados se mantiverem fortes, as tendências actuais do mercado deverão persistir. Potencial Reação do Mercado O índice US500 caiu inicialmente nas primeiras horas de negociação após a reabertura, mas tem vindo a recuperar essas perdas desde o início da sessão europeia. O índice está a cair menos de 0,1% algumas horas antes da publicação do NFP. Dada a atual tendência de política monetária bem estabelecida, uma leitura sólida não deve mover significativamente o US500. Bons dados podem apoiar os índices. Por outro lado, dados fracos podem alterar as expectativas da Reserva Federal, mas simultaneamente aumentar as preocupações sobre o crescimento económico dos E.U.A.. Portanto, uma impressão fraca do NFP provavelmente desencadearia uma venda inicial no US500. No entanto, uma queda abaixo de 5.900 pontos é improvável hoje, já que a linha de tendência ascendente, que também forma o limite inferior de um padrão triangular, deve fornecer suporte. A ação recente dos preços sugere interesse de compra acima de 5.900, o que poderia empurrar o US500 para testar a faixa de 5.960-5.975 no curto prazo. Fonte: xStation5



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.